Na (virtualnih) krilih galeba

V tem koronačasu, ko so druženja in kulturni dogodki prepovedani, so tudi odprtja razstav postala virtualna. Danes ob 20. uri tako »odpira vrata« likovna razstava Na krilih galeba – slovenski ilustratorji v Italiji, ki je nastala v okviru projekta Zveze slovenskih kulturnih društev in Založništva tržaškega tiska v sodelovanju z Društvom za umetnost KONS: prvič so jo predstavili leta 2017 v sklopu Slofesta, zatem pa je bila na ogled v Tržaškem knjižnem središču, v Ljubljani, nazadnje pa februarja v Kosovelovem domu v Sežani. Za udeležbo na odprtju razstave si morate na računalnik, tablico ali telefon namestiti aplikacijo Zoom. Po prijavi se s klikom na »Join meeting« pridružite konferenci: v okvirček, ki se bo prikazal, prilepite spletno povezavo, ki bo od 19. ure dalje objavljena na Facebook in spletni strani ZSKD. Po današnji virtualni otvoritvi bo razstava na ogled do 22. maja na spletni povezavi, ki bo prav tako na voljo na Facebook in spletni strani ZSKD.

Razstava zaobjema kvalitetna dela slovenskih ilustratorjev, ki živijo v Italiji. Gre za ustvarjalce, ki so se kalili na različnih akademijah in drugih umetniških in grafičnih šolah, kar je tudi opaziti v njihovem likovnem izrazu. Nekateri so bolj ekspresivni, z energično potezo, drugi pa mehki v svojem izrazu. Njihova dela imajo posebno radi mladi bralci, saj jih lahko občudujejo na barvanih straneh priljubljenih revij Pastirček in Galeb, sicer pa so ilustracije očarljive za ljudi vseh starosti. Ilustracije bodo tokrat na ogled v virtualni tridimenzionalni sobi, dostopni na spletni strani Kunstamatrix. Razstavljali bodo Vesna Benedetič, Erika Cunja, Dunja Jogan, Katerina Kalc, Danila Komjanc, Jasna Merkù, Živa Pahor, Klavdij Palčič, Chiara Sepin, Ivana Soban, Magda Starec Tavčar, Matej Sussi, Luisa Tomasetig, Moreno Tomasetig, Štefan Turk, Ajlin Visentin in Andrej Vodopivec.