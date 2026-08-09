Na Gradu sv. Justa v torek skupina Gogol Bordello

Poletni koncertni program v Trstu bo v torek zaznamoval nastop ene najbolj prepoznavnih alternativnih skupin zadnjih dveh desetletij. Ameriško-ukrajinska zasedba Gogol Bordello, ki že od svoje ustanovitve briše meje med žanri, jeziki in kulturami, bo ob 21. uri nastopila na Gradu sv. Justa v okviru festivala Hot in the City.

Skupino je leta 1999 v New Yorku ustanovil pevec, kitarist in tekstopisec Eugene Hütz, rojen blizu Kijeva kot Jevhen Nikolajev-Simonov. Njegovo življenje je zaznamovala jedrska nesreča v Černobilu leta 1986. Družina je morala zapustiti domači kraj, po večletnem begunstvu po vzhodni Evropi pa se je v začetku 90. let preselila v ZDA. Izseljenstvo, iskanje identitete in življenje med različnimi kulturami so postale osrednje teme njegovega ustvarjanja. Temu je botrovala tudi zasedba ansambla, ki je skozi leta postala prava mednarodna skupnost glasbenikov. V različnih obdobjih so jo sestavljali člani iz Ukrajine, Rusije, Etiopije, Ekvadorja, ZDA in drugih držav, kar dodatno poudarja njeno večkulturno identiteto. Že od začetka je bil cilj združiti glasbene tradicije priseljencev z energijo newyorškega punka. Prav ta mešanica je postala zaščitni znak Gogol Bordella. Njihove skladbe združujejo punk rock, ska, dub, reggae in latino ritme z romsko glasbo, klezmerjem ter vplivi ukrajinske, balkanske in vzhodnoevropske ljudske tradicije. Ob violini, harmoniki in tolkalih imajo pomembno vlogo tudi trobila, ki ustvarjajo zvočno podobo, sorodno balkanskim pihalnim orkestrom. Njihovi nastopi slovijo po neukrotljivi energiji, improvizaciji in neposrednem stiku z občinstvom, zato sodijo med najbolj cenjene koncertne atrakcije alternativne glasbene scene.

Mnogi se še sedaj spominjajo poletnega nastopa leta 2012 pri Briščikih na festivalu Guča na Krasu (Eugene Hütz na posnetku FotoDamj@n), ko so navdušili večtisočglavo množico. Podobno atmosfero pričakujemo tudi v torek na tržaškem gradu, ko bodo ob starejših hitih predstavili skladbe iz novega albuma We Mean It, Man.