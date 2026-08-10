Filmski poklon glasbeniku, ki je pletel vezi med vzhodom in zahodom

V poklon glasbeniku in skladatelju Alfredu Lacosegliazu bo v sklopu festivala Energija prostorov - Festival vetra in kamna drevi ob 20.45 na sporedu projekcija dokumentarnega filma Al di là dei lupi. Projekcije v prostorih Slovenskega kulturnega društva Igo Gruden (Nabrežina 89) se bosta udeležila tudi režiser Ennio Guerrato in producentka Cristina Goachin Lacosegliaz.

Alfredo Lacosegliaz je bil avtor filmske in gledališke glasbe, dolgoletni član bendov Gruppo Folk Internazionale in Teaterorchestra Monija Ovadie. Kot Tržačan hrvaškega porekla (1953-2016) je svojo mladost preživel med Sesljanom in Nabrežino. Več kot štirideset let je bil eden od najbolj prepoznavnih likov v lokalnem glasbenem svetu.

Bil je pionir raziskovanja in snovanja medkulturnih prepletov med zahodno klasično glasbo in tradicionalnimi skladbami iz balkanskega prostora oziroma vzhodne Evrope. Njegov bend Patchwork Ensemble je nastal v Trstu, večjezičnem in narodnostno mešanem mestu, zahodnem oknu na slovanske narode in z zgodovinsko pomembno prisotnostjo grške in judovske skupnosti.

Naslov Al di là dei lupi (Onkraj volkov) se nanaša na spomenik ob državni cesti št. 14 pri Štivanu, ki za Tržačane označuje - namišljeno, v nekaterih zgodovinskih trenutkih pa tudi dejansko - mejo s preostalim svetom. Dokumentarni film, ki je bil posnet leta 2023 in traja 74 minut (projekcija bo v italijanskem jeziku z angleškimi podnapisi), temelji na intervjujih. Snovalci filma so se pogovorili z glasbeniki, režiserji in pisatelji. Seveda obsega film tudi arhivske videoposnetke: koncerte in predstave, intervjuje z umetnikom iz zgodovinskega, družbenega in glasbenega gledišča. Dokumentarec spremlja glasba, ki jo je komponiral Lacosegliaz. Svoje spomine nanj so med drugimi z režiserjem delili Paolo Rumiz, Carlo Muscatello, Gabriele Centis in Moni Ovadia.