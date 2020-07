»Nadaljevali bomo z raziskovanjem misli Maksa Fabianija«

Matej Mljač je eden izmed vidnejših slovenskih arhitektov našega časa. Diplomiral je pri profesorju Janezu Koželju leta 1998, leta 2003 pa magistriral na Inštitutu Pratt v New Yorku. Od leta 2008 vodi arhitekturno pisarno D-R-A-F-T-arhitekti. Med njegovimi pomembnejšimi projekti ne gre prezreti celovito obnovo Kobilarne Lipice in številne idejne rešitve za mesto Koper z okolico. Matej Mljač je med drugim tudi publicist in več kot le ljubiteljski fotograf. Pred nekaj tedni je bil izvoljen za predsednika Ustanove Maks Fabiani (UMF).

Katere naloge boste kot novoizvoljeni predsednik UMF izpostavili kot prioritetne?

Zagotovo bomo z novo ekipo nadaljevali z osnovnim poslanstvom ustanove, to je raziskovanje arhitekturne, urbanistične, inženirske in umetniške misli Maksa Fabianija. Z našim znanjem, kapacitetami in povezovanjem se bomo odzivali na prostorske izzive v lokalnem in širšem prostoru. Nadaljevali bomo s strokovno pomočjo, strategijami in svetovanjem zainteresiranim organizacijam, posameznikom, občinam, v prostoru, kjer je Fabiani deloval. Nadaljevali bomo s publiciranjem, raziskovanjem prostora in njegovih potreb.

Pred nami je tudi izjemen izziv. To je vrnitev Narodnega doma v Trstu Slovencem. Tukaj vidim velik potencial pri sodelovanju z organizacijama SKGZ in SSO, s katerima smo že navezali stike in se dogovarjamo za delovno srečanje. Ustanova Maksa Fabianija je v tem kontekstu tista, ki lahko s svojim strokovnim znanjem, arhivom Maksa Fabianija in združevanjem različnih področij koristno pripomore pri vsebinskem in organizacijskem nastavku prihodnosti Narodnega doma v Trstu.

Kako so se doslej ohranjali članstvo in interes UMF?

UMF deluje neprekinjeno od leta 1999. Na občnem zboru smo z velikim zanimanjem poslušali poročilo bivše predsednice Nataše Kolenc, ki je predstavila delovanje UMF zadnjih 10 let. Ustanova Maksa Fabianije se je udeležila in sodelovala na kar 52 dogodkih. Pred petimi leti smo obeležili 150 letnico rojstva Maksa Fabianija. Ob tej priložnosti je izšel ponatis Fabianijeve monografije in velika razstava, ki so jo na Dunaju postavili prof. Janez Koželj, arhitekturni kritik Andrej Hrausky in fotograf Miran Kambič. Danes je razstava postavljena v obnovljeni rojstni hiši Maksa Fabianija – Vila Fabiani v Kobdilju. Zelo modro bi bilo prav to razstavo postaviti v Narodnem domu v Trstu ob srečanju obeh predsednikov ...