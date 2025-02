»Nadja Velušček dovolila spominu, da se izlušči«

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je včeraj zvečer v Slovenski kinoteki v Ljubljani podelilo Štigličeve nagrade. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije so letos namenili režiserki Nadji Velušček. Podelili so tudi pet nagrad Štigličev pogled za režijo posameznega avdiovizualnega dela.

Nadja Velušček je, kot so zapisali v utemeljitvi, v desetletjih kontinuiranega ustvarjanja slovenski in evropski prostor obogatila z dragocenim, svojstvenim pogledom. Njen pogled je pronicljiv pogled ustvarjalke, ki pripoveduje svet iz periferije.V soavtorstvu z Anjo Medved je med drugim ustvarila odmevne dokumentarne filme, kot so Moja meja, Trenutek reke, Mesto na travniku in Vžgano v spominih. Njeno ustvarjanje zaznamuje neakademski pristop k mediju filma. Najpomembnejša prvina tega pristopa je sposobnost prisluhniti, poslušati, dovoliti spominu, da se izlušči, lahko še beremo.

S svojimi protagonisti je preživela ogromno časa, ki ni zabeležen na kameri. Ta čas je investicija, ki je omogočila, da je nastajal - in še naprej nastaja - posneti arhiv, zakladnica dragocenih osebnih pričevanj, so zapisali v društvu režiserjev.

Nadja Velušček je med drugim snovala radijske oddaje o filmu ter skoraj tri desetletja soustvarjala program čezmejne organizacije Kinoatelje, od festivalov Film video monitor in Nagrade Darko Bratina - poklon viziji dokumentarnih filmov.