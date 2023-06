V Ljubljani bo nocoj nastopila znamenita ameriška skupina Clutch. V Kino Šiška prinaša svoj grob, nafuzzan zvok v sklopu turneje v podporo lani izdanemu albumu Sunrise On Slaughter Beach - dih jemajočemu povzetku vsega, kar odlikuje ta ikonični bend. Za ogrevanje bo poskrbel ameriški kantavtor Nate Bergman, nekdanji vodja koncertne zasedbe legendarnega Lee »Scratch« Perryja. Bergman bo na oder stopil malo po 20. uri. Vstopnice za koncert so na voljo prek spleta in prodajne mreže Eventim.