Nagrada mira Nedi Rusjan Bric

Avtorica dramskih predlog za multimedijske projekte, režiserka in igralka Neda Rusjan Bric je prejemnica nagrade mira za leto 2019, ki jo za izjemne dosežke na področju literarnega ustvarjanja podeljuje ženski odbor Slovenskega centra Pen. Podelitev je bila nocoj v Cankarjevem domu. Neda Rusjan Bric »s svojim poglobljenim in hkrati priljudnim (so)avtorskim delom iz zgodovine tihotapi pomembne (v splošni slovenski zavesti manj poznane ali pozabljene) primorske osebnosti in družbene pojave v slovensko dediščino in tako prek gledaliških in filmskih del postavlja žive opomnike in spomenike državnega pomena«, piše v utemeljitvi nagrade. O nagrajenki je odločila žirija v sestavi Petra Koršič (predsednica), Stanislava Chrobakova Repar (lanska nagrajenka), Igor Divjak, Vesna Mikolič in Tatjana Pregl Kobe.

Novogoričanka Neda Rusjan Bric (1967) je leta 2005 je zasnovala svoj prvi avtorski projekt Trieste-Alessandria Embarked (Štorja od Lešandrink), v katerem je tematizirala fenomen aleksandrink, kasneje pa je na AGRFT magistrirala iz režije s predstavo Eda – zgodba bratov Rusjan. Žirija je izpostavila še dela Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon Gregorčič), Fabiani – umetnost bivanja, Nora Gregor – skriti kontinent spomina ter Zrno soli ali Vse najboljše, Marina!