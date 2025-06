Nagrada Primorskega dnevnika Županovi Micki

Tudi v letošnji gledališki sezoni je Primorski dnevnik zbral mnenja gledalk in gledalcev, ki so ocenili domače produkcije SSG. Občinstvo je po vsaki ponovitvi, tako v Trstu kot v Gorici, oddalo svoj glas na za to pripravljenih kuponih in tako izbralo najboljšo predstavo sezone. Ravno tako je domače produkcije ocenila notranja žirija novinark in novinarjev oziroma sodelavcev Primorskega dnevnika, ki so obenem tudi abonenti SSG. Tako med tržaškimi gledalci kot med novinarji je letos slavila Županova Micka, komedija Antona Tomaža Linharta v režiji Vita Tauferja.

Nasploh so gledalci pohvalili produkcije SSG večinoma z visokimi ocenami, je povedala novinarka in urednica na Primorskem dnevniku Poljanka Dolhar, ki je včeraj v sklopu predstavitve nove gledališke sezone SSG razkrila rezultate glasovanj.

Pri akciji je letos sodelovalo več kot 450 ocenjevalcev. Gledalci, ki lahko vsaki predstavi dodelijo od 0 do 10 točk, so Županovi Micki namenili srednjo oceno 9,5. Drugouvrščeni Woyzeck je prejel oceno 8,7, na tretje mesto pa se je uvrstila monodrama Tako Bližji (8,4). V Gorici, kjer sicer Županove Micke in predstave Tako bližji niso gledali, je slavilo Življenje v teatru (srednja ocena 8,9). Sledita še produkciji O snegu in ljubezni (8,5) in Woyzeck (7,9).

Žirija novinarjev in sodelavcev Primorskega dnevnika lahko podeli nagrado za predstavo v celoti ali za umetniški presežek posameznikov. »Preprosta in sveža predstava s številčno, solidno igralsko zasedbo je gledalce prijetno razvedrila. Na odru smo videli nekaj primerov prave komedijantske virtuoznosti, dodana vrednost pa sta bili glasba v živo in avtorska glasba Ilije Ote,« je izbiro, da kot najboljšo predstavo nagradijo Županovo Micko, utemeljila Poljanka Dolhar.

V tržaškem muzeju De Henriquez, kjer sta potekala predstavitev nove sezone in nagrajevanje, so izžrebali tudi srečneža, ki sta sodelovala pri ocenjevanju in ki jima zdaj pripada abonma za naslednjo sezono SSG.