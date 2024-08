Nagrada Srednjeevropske pobude na festivalu Vilenica pisateljici Moniki Herceg

Pisateljska nagrada Srednjeevropske pobude (SEP), ki jo na mednarodnem festivalu Vilenica podeljujejo mladim avtorjem, bo letos prejela hrvaška avtorica Monika Herceg. V svojih delih se med drugim posveča razmisleku o človeški zavesti in stanju v današnjem svetu, vpeta je tudi v aktivistično delo. Doslej je prejela že več literarnih nagrad.

Leta 1990 rojena pesnica, dramatičarka, pisateljica in urednica pri založbi Fraktura je bralce in kritike navdušila že s pesniškim prvencem Početne koordinate (Začetne koordinate) iz leta 2018, za katerega je značilno poglobljeno raziskovanje osebnega in kolektivnega spomina, travm ter zapleteni ples med zgodovino in identiteto.

Sledili sta zbirki Lovostaj (Zaprta lovna sezona) in Vrijeme prije jezika (Čas pred jezikom). Prvo prepevajo teme zdravljenja in premagovanja travm, ki jih zaznamuje močna družbena angažiranost, prek katere avtorica obravnava družbeno kritična vprašanja, kot so emancipacija, femicid in nasilje nad ženskami. Za drugo je značilno avtoričino sondiranje v predjezikovno bistvo človeškega obstoja ter razkrivanje temeljne narave komuniciranja in razumevanja, s poudarkom na presečiščih med jezikom, spominom in identiteto, piše v utemeljitvi.

S svojimi deli si je Herceg pridobila širok krog bralstva, ki v njeni poetiki ceni tako lirično lepoto kot tudi surovi prikaz družbenih anomalij, stanje marginaliziranih skupnosti, pri čemer izpisano globoko odmeva tako na osebni kot na kolektivni ravni ter povezuje pretekle in sedanje človeške izkušnje.

»Ob poudarku, da je avtoričino literarno delo obogateno z njeno vlogo v družbenem aktivizmu, prek katerega pomembno vpliva na javni diskurz in socialne spremembe, Monika Herceg brezkompromisno in zavzeto bogati literarni prostor Srednje Evrope in širše, pri čemer vzpostavlja pomemben most med različnimi plastmi človeške izkušnje in svoje delo gradi univerzalno dostopno ter globoko aktualno za današnji čas,« so še zapisali podeljevalci nagrade.

Na vseh področjih ustvarjanja je avtorica, ki živi v Zagrebu, prejela več nacionalnih in mednarodnih nagrad, med njimi Slavićevo nagrado in makedonsko pesniško nagrado mostovi Struge za najboljši prvenec, nagrado lapis Histriae, poljsko nagrado evropski pesnik svobode, nagrado Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu za najboljšo dramo za igro Gdje se kupuju nježnosti (Kje kupovati nežnosti) ter dvakrat nagrado Marina Držića. Njene pesmi, knjige in igre so bile prevedene v več kot 20 jezikov.

SEP nagrado za mlade avtorje podeljuje v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev. Namenjena je promociji mlade generacije pisateljev in pomoči pri širjenju njihovega dela v jezike članic SEP. Letošnja podelitev bo 3. septembra ob odprtju festivala Vilenica v Ljubljani.