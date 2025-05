Nagrada vilenica mojstru sodobnega romanopisja Georgiju Gospodinovu

Nagrado vilenica, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu, letos prejme bolgarski literat Georgi Gospodinov. Pri Društvu slovenskih pisateljev so ga razglasili na današnji novinarski konferenci in ga označili za mojstra sodobnega romanopisja. Slovenska avtorica v središču festivala bo koroška pisateljica Maja Haderlap.

Kot piše v utemeljitvi, je bolgarski pisatelj, pesnik, esejist in dramatik Gospodinov, rojen leta 1968 v Jambolu, eno osrednjih imen sodobne evropske literature.

Je »mojster sodobnega romanopisja. Njegovo pisanje, obsedeno z družbenimi in zgodovinskimi dogodki ter osredinjeno na nevidnega posameznika, je mestoma nepredvidljivo in fragmentarno, a se mojstrsko zliva v celoto, tenkočutno, tudi nežno in prežeto s (črnim) humorjem. Skratka, Georgi Gospodinov, 40. nagrajenec festivala Vilenica, s svojim delom na samosvoj način pooseblja njegovo zgodovino in daje zgled, kako prepričljivo lahko literatura tudi danes nagovarja vsakogar,» je v utemeljitvi zapisala žirija, ki ji predseduje Gregor Podlogar.

Maja Haderlap, rojena leta 1961 v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem, je pesnica, pisateljica, esejistka in prevajalka, ki piše v nemščini in slovenščini.