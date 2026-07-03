Zucchero svojo turnejo po stadionih začenja v Vidmu

Po nizu nastopov v tujini italijanski kantavtor Zucchero začenja svojo italijansko turnejo po stadionih. Letošnja, ki se bo začela z jutrišnjim koncertom na videmskem stadionu Bluenergy, je posvečena 25-letnici ene njegovih največjih uspešnic, skladbe Baila (Sexy Thing). Zuccherov edinstveni glas, njegov brezčasen repertoar in eksplozivna energija bodo ustvarili privlačen in intenziven koncert v živo, za katerega so na spletni strani Ticketone še na voljo vstopnice, za katere je treba odšteti od 69 do 120 evrov.

Sledili bodo koncerti v Bologni, Pescari, Perugii, Messini in Lucci. Turneja se bo nato nadaljevala v Albaniji, Španiji, Danski, Švedski, Norveški, Finski in Estoniji. Ob 25-letnici izida uspešnice je na voljo omejena izdaja vinilne plošče Baila (Sexy Thing).