Nagrado Darka Bratine prejmeta Bela Tarr in Yervant Gianikian

Letošnji čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki bo potekal med 7. in 12. oktobrom, v ospredje postavlja dva izjemna cineasta. Nagrado Darko Bratina bosta prejela madžarski mojster Bela Tarr in italijansko-armenski avtor Yervant Gianikian, ki je skupaj z Angelo Ricci Lucchi ustvaril enega najbogatejših filmskih opusov evropske kinematografije.

»V letu, ko se je Evropska prestolnica kultue (EPK) prvič podvojila, kot v edinstvenem čezmejnem somestju Nove Gorice, smo se odločili podvojiti tudi nagrado Darko Bratina. Ta je namreč tesno povezana s to dvojno kulturo, vpeto med vzhod in zahod. Zato nagrado tokrat podeljujemo dvema filmskima ustvarjalcema iz dveh različnih svetov,« je v obrazložitvi nagrade na današnji novinarski konferenci povedala Mateja Zorn iz Kinoateljeja in vodja festivala Poklon viziji.

V obrazložitvi nagrade so v Kinoateljeju zapisali, da sta oba nagrajenca s svojim ustvarjalnim delom tlakovala pot drugačnemu pogledu na svet, ki presega meje države in jezikov. »Njune vizije so razprle prostor razmišljanja o zgodovini, družbi in umetnosti ter nas učijo, da je film prostor srečevanja kultur, spominov in človeških usod,« je še dejala Zorn.

Tarr prihaja iz vzhoda, v svojih filmih zna pripovedovati o prekletstvu in trdoživosti sveta, ki se je zrušil. Gianikian je skupaj z Angelo Ricci Lucchi v petdesetih letih ustvaril film, kakršnega prej ni bilo. Izhajala sta iz podob, najdenih v svetu, ki niso pripadale njima, ampak vsem nam, in stkala spomin človeškega sveta. S svojimi filmi so prepotovali svet in pokazali, da film nastaja na poteh svobode, dialoga, poezije ter v neodvisnosti nekonvencionalnih, zahtevnih in dinamičnih izbir, so še zapisali v Kinoateljeju.

Ob številnih projekcijah in pogovorih bosta nagrajenca pripravila tudi dva mojstrska tečaja, v katerih bosta razkrila del svoje umetniške vizije.