Nagrado vilenica prejme Miljenko Jergović

Nagrado vilenica, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu v začetku septembra, bo letos prejel bosansko-hrvaški pisatelj Miljenko Jergović. Pri Društvu slovenskih pisateljev so ga razglasili na današnji novinarski konferenci in ga označili za empatičnega kronista preteklih časov. Slovenski avtor v središču festivala bo Dušan Šarotar.

Jergović je natančen, empatičen kronist grozljivih preteklih časov, pa tudi lepih trenutkov, je izpostavil predsednik žirije za nagrado Aljoša Harlamov. Polovica njegovih knjig je dosegljivih tudi v slovenščini v prevodu različnih prevajalcev.

Priljubljenost med bralci in tudi mednarodno prepoznavnost si je zagotovil že s prvencem - zbirko kratkih zgodb Sarajevski Marlboro. Je eden najbolj prepoznavnih intelektualcev in najbolj prevajani sodobni pisec na Hrvaškem. Njegove knjige so prevedene v več kot 20 jezikov.

Šarotar je eden najbolj izvirnih predstavnikov slovenske književnosti, je povedala članice žirije Diana Pungeršič. Izpostavila je zlasti njegova romana Biljard v Dobrayu in Zvezdna karta, ki sta nekakšen diptih o usodi judovske skupnosti v Prekmurju.

Festival Vilenica bo potekal med 2. in 7. septembrom pretežno v Ljubljani in na Krasu. V fokus so postavili češko literaturo, med stalnicami pa bosta tudi okrogla miza Srednjeevropske pobude, ki se bo tokrat ukvarjala z vprašanjem umetne inteligence, in mednarodni komparativistični kolokvij, ki so ga posvetili zgodovini primerjalne književnosti v Srednji Evropi.