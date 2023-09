Nagrajenci Vilenice nastopili v Trstu

O teži zgodovine, migrantih, predvsem pa o ženskah je tekla beseda na včerajšnjem literarnem dogodku Nagrajenci Vilenice v kavarni San Marco. Svoje verze in prozne odlomke so tu prebirali letošnja avtorica v fokusu Barbara Korun, prejemnik velike nagrade vilenica Ottó Tolnai in mlada prejemnica štipendije Srednjeevropske pobude Tijana Rakočević. Dogodek je kljub neobičajni uri (pričel se je ob 13.) privabil v kavarno kar nekaj ljubiteljev književnosti. V slovenščini, italijanščini in angleščini ga je povezovala Breda Biščak.

Pesnica, pisateljica, mentorica kreativnega pisanja Barbara Korun je ponudila v pokušino izbor svojih pesmi, ki jih je doslej zbrala v šest pesniških zbirk. Vezna nit prebranega so ženske, znane in manj znane: Evridika, »ženska brez imena, Noetova žena«, kraljica Elizabeta I. in Hannah Arendt. Močne ženske, tudi krute (»jutri boš izvedel, da sem te dala obglaviti,« pravi Elizabeta), včasih nemočne pred zlom. »Razpadel mi je jezik. Sestavljam ga nazaj,« pravi Hannah Arendt, ko leta 1962 iz Jeruzalema poroča o sojenju nacističnemu krvniku Eichmannu.

