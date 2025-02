Nagrobni napisi ljudi, ki so zaznamovali goriški prostor

Ameriški pesnik in pisatelj Edgar Lee Masters je v začetku prejšnjega stoletja v svoji Antologiji mesteca Spoon River opisal tamkajšnje pokopališče in nagrobne napise, iz katerih je po lastni presoji sestavil življenjske zgodbe tam pokopanih ljudi. V svoji pesniški antologiji je popisal več kot dvesto človeških usod, iz katerih se zrcali tedanja ameriška družba. Lee Masters je umrl leta 1950 in na njegovem grobu ni nobenega napisa.

Po književniku se v svoji knjigi Vite di confine (Življenja na meji), ki je izšla pri založbi Biblioteca dell’immagine, zgleduje novinar Toni Capuozzo (znan je predvsem po reportažah iz vojnih žarišč), po očetu Neapeljčan in po materi Tržačan. Bralcem predstavlja življenjske zgodbe znanih in manj znanih osebnosti, ki so take ali drugače vezane na goriški prostor v zelo širokem pomenu besede. Vsako zgodbo spremlja nagrobni napis, ki si ga je Capuozzo malček izmislil, drugače pa sestavil iz zapuščin pokojnika.

Knjiga je poklon Evropski prestolnici kulture Nova Gorica-Gorica 2025! in dejansko vsem znanim ter manj znanim ljudem, katerih usode se prepletajo v krajih od Trente do Tržiča, z »zavojem« v Trst, Furlanijo in na Kras. Njihov skupni imenovalec je življenje na meji, pred njo ali za njo, odvisno od zornih kotov. Capuozzo je namenja pozornost tudi slovenskim osebnostim.