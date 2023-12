Najbolj sporni metalski komadi

Skupini Tool sem prvič prisluhnil daljnega leta 2006. Moj najboljši prijatelj mi je takrat posodil kaseto in pri tem dodal: »Vem, da je Kyuss tvoja najljubša skupina, morda pa boš danes spremenil svoje mnenje ...« Na kaseti je bil posnet album 10.000 Days, tj. četrta plošča ameriške prog rok zasedbe Tool. Že po prvih notah mi je bilo jasno, da sem v poslušanje dobil pravi glasbeni biser. Prijatelj je imel (delno) prav, skupina Tool se je v hipu uvrstila v seznam »top 5« mojih najljubših bendov. V naslednjih mesecih sem kaseto toliko krat preposlušal, da se je na koncu izrabila, prijatelju pa sem v opravičilo kupil zgoščenko. Vmes sem podrobno in skoraj obsedeno poslušal še preostale tri albume tega kalifornijskega benda. Eden izmed teh je bil tudi prvenec Undertow, s katerim je skupina debitirala leta 1993. Letos ta plošček praznuje torej okroglo tridesetletnico.

Tool so nastali proti koncu osemdesetih let. Pevec James Maynard Keenan je v tistih letih zapustil projekta Children Of The Anachronistic Dynasty in TexAns, s katerima ni imel velikega uspeha. Leta 1989 je spoznal kitarista Adama Jonesa, dal mu je poslušati enega od svojih komadov, Jonesa pa je poseben Keenanov glas očaral. Kmalu za tem sta fanta začela z vajami. Bobnarja Dannyja Careyja je na vaje pripeljal prijatelj Tom Morello (ta je leto kasneje ustanovil kultni bend Rage Against The Machine). Z basistom Paulom D’Amourjem je bila postava nared in bend je lahko začel nastopati v živo. Izrednega potenciala zasedbe se je prva zavedla neodvisna glasbena založba Zoo Entertainment. Sound benda je nedvomno plaval v vodah heavy metala, bil pa je res svojevrsten, zakompliciran, s progresivnimi ritmi. Vsi člani skpine so bili šolani glasbeniki, bobnar Carey pa je med njimi izstopal.

To je bilo obdobje grunge vala, na radiu so neprestano predvajali uspešnice skupine Nirvana, metal glasba je bila nekoliko v stiski. Tool so bili zato kot svež veter. Po izidu kratke plošče Opiate leta 1992 se je skupina odpravila na turnejo z ravno tako novim bendom Rage Against The Machine. Kontroverznost zasedbe se ni kazala le v glasbi, ampak tudi v videoposnetkih, ki so pogosto bili deležni cenzure. Leto kasneje je končno zagledal luč sveta prvenec Undertow. Deset komadov za skoraj sedemdeset minut glasbe. Bendu so ponudili nastop na potujočem glasbenem festivalu Lollapalooza in tako se je skupina predstavila širši publiki.

Keenan je pri pisanju besedil črpal navdih iz perverznih ljubezenskih zgodb, a tudi iz številnih protislovij ameriške družbe, vere in politike. Skupina je tako izbrala najtežjo pot do slave. Intolerance, Prison Sex in predvsem Sober so nadpovprečni in hkrati res sporni komadi. Tool pa so danes žive legende alternativne glasbe

Undertow

Tool

Alternativa

Zoo Entertainment, 1993