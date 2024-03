Najboljša je mlada Rankica Gvozden iz Bosne in Hercegovine

Mladi pesniki in pesnice ter dramatiki in dramatičarke z vsega sveta so se tudi letos pomerili na natečaju Castello di Duino. Tudi 20. izvedbo je društvo Poesia e solidarietà posvetilo pred nekaj leti preminuli duši natečaja Gabrielli Valera Gruber. Navdih so morali mladi do 30. leta iskati v temi »Ti in jaz«. Tekmovanje je bilo razdeljeno v tri kategorije, in sicer za poezijo, gledališče in šolske projekte.

Največ dela je imela komisija za poezijo (v njej je sedel tudi Marij Čuk), saj se je za pesem odločilo kar 1200 mladih. Slavila je pesnica iz Bosne in Hercegovine Rankica Gvozden s poezijo Nova zemlja. Na drugo mesto se je uvrstila Romunka Nicoleta Laura Ucceani s pesmijo Breath again and again in chaos (Dihaj spet in spet v kaosu), na tretje pa Italijan Giziealem Lombardo z Mio Ermetico Eremita (Moj hermetični puščavnik). Posebno pohvalo sta si za svoji pesmi zaslužila še Italijan Nathan Diego Portanova za Zweisamkeit (Skupaj)ter prvi Tržačan po desetih letih Mark Veznaver za Trieste in Bora (Trst v burji).

Komisija za gledališko igro je morala oceniti približno 30 del, vse nagrade pa so tokrat šle v Italijo. Sofia Cattaneo je slavila z igro Fiducia (Zaupanje), na drugo mesto se je uvrstil Michael P. Diez z L’amore ha i Ray-ban e i baffi da Messicano (Ljubezen ima ray-ban očala in mehiške brke), na tretje pa Alessia Giovanna Matrisciano z Maremaridada.