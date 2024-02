Naš praznik naj ima srčni odtis

»Kadar bomo imeli kulturo spoštovanja drug do drugega, bomo lahko rekli: slovenska kultura nam veliko pomeni.«

Tako je baletni plesalec, koreograf, zdravnik, od sinoči pa tudi Prešernov nagrajenec dr. Henrik Neubauer pozval v video posnetku, s katerim so organizatorji letošnje osrednje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku predstavili vsakega nagrajenca oziroma nagrajenko. In opozoril, da je treba v življenju stopati z radostnim srcem, dati vse od sebe in biti privrženi svojemu delu: kdor se naslanja le na Wikipedijo, ne bo prišel daleč ...

Ob Neubauerju je nagrado za življenjsko delo prejela še mariborska pesnica in prevajalka Erika Vouk, izjemna prevajalka zlasti za gledališče in pesnica verzov, v katerih bralci vonjajo Sredozemlje, je bilo slišati v njeni predstavitvi. Vouk se podelitve v Cankarjevem domu ni udeležila, nagrado je prevzel sin Robert. Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je izročil tudi šest priznanj Prešernovega sklada.

Uvodoma so v Cankarjevem domu, v katerem sta med drugimi sedeli predsednica republike Nataša Pirc Musar in kulturna ministrica Asta Vrečko, zazvenele nekatere pesmi Franceta Prešerna (proslavo je režiral Gregor Čušin): Slovo od mladosti, Nuna in kanarček ... nič neobičajnega, če jih ne bi recitirali »navadni ljudje« (med njimi tudi redovnica). »Vas je danes kaj presenetilo, ko je Prešeren na začetku na oder Cankarjevega doma stopil v vsakdanji obleki in preprosti recitatorski izreki? Da je spregovoril tako, kakor da se njegova poezija tiče vsakogar,» je z odra vprašal edini sinočnji govorec, Jožef Muhovič, in poudaril, da poezija ni le elitna in virtuozna, saj mora nujno ustvarjati tudi človeško bližino. Umetniki so podobni svetilki, ki jo je nekdo pustil prižgano sredi belega dne, je še dejal predsednik, »ker je preroško ocenil, da je za resnost življenja, za človekovo negotovost in minljivost in za vsa njegova veliko obljubljajoča hrepenenja samo svetloba sonca premalo«.

