Petek, 05 december 2025
Črna kronika

Na hrvaški strani Lendave ubil nosečo partnerko

40-letni moški je streljal tudi na njeno 29-letno sestro. Policija napadalca še išče

Spletno uredništvo |
Hrvaška |
5. dec. 2025 | 11:42
    Na hrvaški strani Lendave ubil nosečo partnerko
    Reševalno vozilo, fotografija je simbolična (ARHIV)
V Murskem Središću v Medžimurju ob meji s Slovenijo, na hrvaški strani Lendave je 40-letni moški v četrtek zvečer ustrelil dve ženski, od katerih je ena kasneje umrla. Tragedija se je zgodila v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom, žrtvi pa sta bili po pisanju lokalnih medijev žena napadalca in njena sestra. Moški je po streljanju pobegnil, išče ga tudi slovenska policija. Njegovo vozilo so našli v Sloveniji.

Prijavo o streljanju so prejeli nekaj pred 21. uro. Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je 40-letnik v družinski hiši s strelnim orožjem ranil 28-letno žensko, nato pa je pri izhodu iz hiše ustrelil še 29-letno žensko. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je poudaril, da je hrvaški policiji znan kot storilec približno 35 kaznivih dejanj. Obe ustreljeni ženski so po napadu prepeljali v bolnišnico v Čakovcu, kjer je 28-letna ženska še isti večer umrla. Druga, 29-letna ženska je huje poškodovana in ostaja na zdravljenju.

Preminula žrtev je bila mati treh otrok, v času napada pa je bila tudi noseča, je za medžimurski spletni portal Emedjimurje.net davi povedal predstavnik romske skupnosti na območju mesta Mursko Središće Milorad Mihanović.

