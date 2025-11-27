Nastopile bodo še neuveljavljene gledališke skupine

Gledališki festival Come pesci volanti, ki ga jutri (v petek) in v nedeljo prireja tržaško gledališče Hangar Teatri v Ulici Pecenco 10, je namenjen predvsem mladim, manj uveljavljenim gledališkim igralcem in režiserjem, ki bodo v Trstu le dobili priložnost, da pokažejo, česa so sposobni.

Prva bo jutri (v petek) ob 19. uri na ogled predstava Karaoke Tomato Ketchup, v glavni vlogi bodo nastopili Ornella Bavaro, Pietro Barbanente in Salvatore Coscione. V zgodbi nastopijo tri bitja, ki preživijo apokalipso. Vse kar najdejo na Zemlji je tuba kečapa in računalnik, ki predvaja karaoke.

Jutri si bo ob 21. uri mogoče še ogledati predstavo Ilva football club, zgodbo iz največje italijanske železarne Ilva v Tarantu in nogometne ekipe delavcev, ki se je rodila med plavži. Na odru bo zaživela pripoved o trdoživosti zaposlenih v železarni, ki se borijo za delavske pravice. Nastopili bodo Fabio in Luca Maniglio, Ermanno Pingitore, Stefano Rocco, Claudia Russo ter Emanuele Cavalcanti, člani gledališke skupine Usine Baug & Fratelli Maniglio.

V soboto ob 21. uri bo čas za predstavo Inizia con la lettera A, zgodbo dveh sester, ki se spominjata pravkar preminulega očeta. V nedeljo ob 19. uri pa bo na tržaškem odru zaživela predstava Ahmen, zgodba o pakistanskem beguncu Asimu Javedu, ki se bori z neusmiljeno birokracijo in se brez uspeha trudi, da bi v Italijo prišla še njegova žena. Nastopata Andrea Perotti in Valerio Sprecacè. Festival pa se bo ob 21. uri zaključil z gledališko igro Anonimasequestri, pripovedjo o sardinskih banditih, ki ugrabljajo ljudi in za njihovo izpustitev zahtevajo odkupnino.

Celoten festivalski program je mogoče najti na spletni strani gledališča. Tam je mogoče kupiti tudi vstopnice za petkove in nedeljske predstave.