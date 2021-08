Nataša Matjašec Rošker in njena Brezmadežna

»Vsaka nagrada je dobrodošlo priznanje. Ta mi je še bolj draga, ker jo ženske podeljujejo ženski in ker je poimenovana po ženski, po igralki.« Nataša Matjašec Rošker, članica SNG Maribor, se je v sredo tako veselila nagrade Adelaide Ristori 2020, ki ji jo je podelil krajevni Soroptimist International Club. Novo priznanje za igralski dosežek si je prislužila z interpretacijo v Brezmadežni – Immaculati, uprizoritvi prirejeni po romanu Colmana Tóibína Marijin testament. V tej vlogi je 7. septembra lani nastopila v gledališču Ristori in tako po dolgem premoru zaradi covida-19 končno spet zaživela na odru. S številnih vidikov je nagrada Ristori velikega pomena za Natašo Matjašec Rošker, ne nazadnje, tako je povedala v sredo, jo podeljujejo v mestu, v katerem so velik kip na središčnem trgu posvetili igralki.

Sredina dvojna prireditev, popoldne je klub Soroptomist priredil neformalno druženje v krajevnem lokalu, zvečer pa je bila svečana podelitev nagrade v gledališču Ristori, je bila tudi napoved Mittelfesta, ki se začenja v petek, uradno pa ga bodo odprli v soboto popoldne. Z velikim zadovoljstvom so organizatorji napovedali, da se bo sobotne slovesnosti udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.