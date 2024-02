Kulturno društvo Bubnič-Magajna razpisuje v sodelovanju s Primorskim dnevnikom in Odsekom za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici 11. natečaj za nagrado Albina Bubniča. Tema natečaja: Na poti domov. Tema je odprta in široka. Sodelujoči lahko napišejo, kaj se jim dejansko dogaja na poti domov iz šole ali univerze, ali pa o tem, kaj takrat premišljujejo oziroma kaj se jim je tisti dan zgodilo ali pa se zgodilo v svetu. Lahko opišejo tudi spomine sorodnikov, ki so se vrnili domov iz izseljenstva, ali izseljenih sorodnikov, ki pridejo na obisk. Več je primerov, ko so se predvsem dijaki sami odpravili za daljši čas v tujino. V opis lahko vključijo razmišljanje o povratku na dom in katere izkušnje so jih obogatile.

Natečaja se lahko udeležijo skupinsko ali posamezno osnovnošolci, dijaki slovenskih nižjih in višjih srednjih šol v Italiji, vključno z dvojezično šolo v Špetru.. Udeležijo se ga lahko tudi učenci, dijaki in študenti iz Slovenije. Prispevke je treba poslati v dvojniku do 30. junija 2024 na uredništvi Primorskega dnevnika v Trstu, Ul. Montecchi 6 ali v Gorici, Ul. Garibaldi 9, opremljene z oznako „Natečaj za nagrado Albina Bubniča“ ter geslom. Podpis, geslo in polni naslov je treba priložiti v zaprti kuverti. Rokopisov ne vračamo. Najboljši spisi, ki jih bo ocenjevala posebna strokovna komisija, bodo nagrajeni.

Za najboljše spise in študije so predvidene naslednje nagrade:

• za skupinske prispevke učencev osnovnih šol: 1. nagrada 350 evrov, 2. nagrada 200 evrov.

• Za spise dijakov nižjih srednjih šol: 1. nagrada 350 evrov, 2. nagrada 200 evrov.

• Za spise dijakov višjih srednjih šol: 1. nagrada 350 evrov, 2. nagrada 200 evrov.

Vse nagrade bodo v knjižnih bonih. Pobuda sodi v okvir Dnevov evropske kulturne dediščine 2024.