Nedolžne žrtve geopolitične krize

Leta 2021 sirska družina po nekajurnem letu pristane v Minsku. Oče, mama in otroci so pred tem zapustili Sirijo, ker njihovo domovino že dolgo pesti vojna in sorodniki, ki so si pred tem že uredili nov vsakdan na Švedskem, so jim zagotovili, da bo v Evropi tudi njim veliko bolje. Kmalu po pristanku na letališču beloruske prestolnice pa je vsem jasno, da ni vse tako, kot so jim zagotavljali in da se bo na pragu Evrope njihova odisejada šele začela ...

Film Green Border ali Zelena meja, ki so ga v Italiji premierno predstavil na januarskem Tržaškem filmskem festivalu in ga pred tem septembra nagradili tudi na beneški Mostri, je najnovejši film poljske režiserke Agnieszke Holland, ki je od danes na ogled v kinodvoranah.

Eden izmed najzanimivejših filmov lanskega leta je pripoved neverjetnega križevega pota, ki ga doživlja na tisoče beguncev iz Bližnjega vzhoda in Afrike, ko se poskušajo prebiti skozi močvirnate gozdove na meji med Belorusijo in Poljsko, da bi tako dosegli Evropsko unijo.

Ženske, moški a tudi številni otroci in ostareli postanejo zgolj sence mednarodne šahovnice, a hkrati tudi žrtve geopolitične krize, ki ji je na Poljskem botrovala desničarska vlada Mateusza Morawieckija, Belorusiji pa ukrepi predsednika Aleksandra Lukašenka.

Ravno slednji, kot opisuje Agnieszka Holland, je odgovoren za vse, kar se dogaja na Zeleni meji, saj se je osebno zavzel za to, da bi zvabil v Evropo čim več beguncev z Bližnjega vzhoda, in jim pri tem obljubil varen prehod. A kmalu nato jih je zapustil na cedilu sredi prostranih močvirnatih gozdov.

Poljska režiserka, ki je večji del svojega ustvarjalnega opusa posvetila ravno socialnim tematikam, se seveda ni mogla izneveriti svojemu poslanstvu v času najhujše begunske krize. Kot je sama povedala, se z umetnostjo ni smiselno ukvarjati, če se umetniki ne lotijo pomembnih, bolečih, včasih nerešljivih družbenih vprašanj, ki vse nas postavljajo pred drastične odločitve. Tudi tiste, kot je razvidno v njenem filmu, ki se ne obrnejo na drugo stran, temveč se odločijo, da tudi sami ponudijo pomoč ...

Green border

Država: Poljska, Irska, Turčja, Nemčja, ZDA, Francija, Belgija in Češka, 2023

Režija: Agnieszka Holland

Igrajo: Beni Djanati Atai, Agata Kulesza in Tomasz Wlosok