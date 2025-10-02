Nekdanji revolucionar išče ugrabljeno hčerko

Bob Ferguson je bivši upornik, ki je že pred leti revolucionarno energijo in ideale obesil na klin. Nekoč se je s tovariši boril za izboljšanje življenjskih pogojev na meji med Mehiko in ZDA. Pred šestnajstimi leti je pretrgal stike s člani in bivšimi prijatelji skupine The French 75 in se zatekel v gozd na severu Kalifornije: tu živi v koči, kamor se je odmaknil tudi zato, da bi pred težo preteklosti zaščitil danes šestnajstletno hčerko Willo. Njena mama je itak odšla kmalu po dekličinem rojstvu, saj ji je FBI ponudil varno prihodnost v sklopu programa za zaščito prič.

Ko je Bob že prepričan, da je preteklost pustil dokončno in daleč za sabo in da lahko uživa v prijetni sprostitvi, nemoteno kadi travo, gleda stare revolucionarne filme, popiva in seveda skrbi za mlado Willo, se za njegovimi petami pojavi nekdanji sovražnik, fanatični polkovnik Steven J. Lockjaw.

Od nekdaj obseden z Bobovim obstojem, mu Lockjaw po dolgih letih končno spet pride na sled in s seboj privede celo četo vojakov. Prvi cilj je ugrabitev mlade Wille, kar seveda prisili Boba Fergusona, da spet potegne na dan že pozabljeno orožje ...

One Battle After Another, eden najbolj pričakovanih filmov leta, ki nesporno postavlja na filmski Olimp enega že itak najbolj cenjenih režiserjev ameriškega novega vala, je delno povzet po romanu Vineland Thomasa Pynchona. Iz srede osemdesetih let, se pravi obdobja, v katero je postavljena Pynchonova knjižna uspešnica, pa vselej vizionarski režiser Paul Thomas Anderson sega do današnjih dni in leta Reaganove uprave spleta s sedanjo trdo roko Trumpove vlade, pa čeprav tega odkrito nikoli ne omenja.

Izredni film, ki mu je mogoče slediti tudi v obliki prepričljivega političnega romana, se ves čas spogleduje z napeto akcijsko zgodbo in intimno povestjo, ki pa ju označuje tudi vrsta ironičnih trenutkov.

Orjaški projekt z dobro izbrano igralsko zasedbo, ki poleg protagonista Leonarda Di Caprija postavlja na veliko platno tudi Seana Penna, Benicia Del Tora in Teyano Taylor, je petinpetdesetletnega režiserja stal več kot 120 milijonov dolarjev.

Una Battaglia dopo l’altra (Ena bitka za drugo)

Država: ZDA, 2025

Režija: Paul Thomas Anderson

Igrajo: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio Del Toro, Chase Infiniti