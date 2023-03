Nevarna pot v šolo je pot v življenje

Ob ogledu filma Miracle (Čudež) korejskega režiserja Lee Jang-hoona se gledalca polasti prav posebno čustvo, ki ga ob odhodu iz filmske dvorane napolni s pozitivno energijo in optimizmom, z nekakšnim čustvom moči in dobre volje.

Zgodba, ki je pred letom dni ganila publiko videmskega festivala azijskega filma in v furlanski prestolnici zagotovila režiserju nagrado občinstva, te dni prevzema tudi obiskovalce italijanskih filmskih dvoran.

Pripoved je postavljena v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko sedemnajstletni Jun-gyeong, matematični genij, ki se vsak dan od doma odpravi peš do šole, sklene, da bo vprašal za pomoč. Pot v šolo v sosednjem mestu ga vodi mimo železniške postaje, nato po progi in dolgem železniškem tiru. Gre za nevarno peturno potovanje, ki je obenem tudi pot v odraslo življenje.

Železniški tiri za prebivalce predstavljajo edino pot do svobode in bodočnosti iz odročne vasice, ki nima niti lastne železniške postaje. Vlaki se namreč vozijo skoznjo, ne da bi se ustavljali. Jun-gyeong je prepričan, da bo nekega dne končno to spremenil. Prav v ta namen že od otroštva pošilja predsedniku Južne Koreje pisma. Do danes jih je že poslal štiriinpetdeset ...

Korejski režiser in scenarist Lee Jang-hoon v svojem drugem filmu Miracle spet uporablja lirično govorico, ki jo sicer zaznamuje tudi z dobro dozo humorja, nostalgije in s čustvi nabitimi trenutki, ki pa vselej temeljijo na resničnih dogodkih in opisih oseb, o katerih je avtor bral ali slišal. Tako se je zgodilo tudi s filmom Miracle, ki ga je režiser razvil potem, ko je prebral časopisni članek, ki je obnavljal zgodbo, ki jo je nato tudi sam prenesel na veliko platno. Pred občinstvom je tako izrisal zgodbo o potovanju v kraje in med ljudi, ki bi jih drugače najbrž nikoli ne srečali.

Jun-kyeong pooseblja značilnega korejskega malega človeka, ki se ne bo nikoli postavil za osebno korist, se bo pa potrudil, ko bo lahko njegovo junaško dejanje pomagalo celotni skupnosti.

V zgodbi protagonista se tako zrcali zgodovina naroda, ki je marsikdaj klonil nepravičnostim in se znal vselej boriti za skupno dobro, kot je že v Vidmu povedal korejski avtor.

Miracle

Država: Južna Koreja, 2021

Režija: Lee Jang-hoon

Igrajo: Lee Sung-min, Lee Soo-kyung