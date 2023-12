Nocoj maraton video-umetnosti Videonotte #7

Devet videoposnetkov, devet prostorov in osem društev bo letos vpletenih v nočni maraton video-umetnosti Videonotte #7 per Zeno Cosini, ki bo letos posvečen 100-letnici romana La coscienza di Zeno tržaškega pisatelja Itala Sveva. Danes (petek) med 20. in 24. uro bo društvo Casa dell’arte v sodelovanju s fundacijo Kathleen Foreman Casali delno zasedla razstavne prostore v središču Trsta z umetninami italijanskih in tujih sodobnih ustvarjalcev. Dogajanje bodo uvedli že ob 19. uri v kavarni Tommaseo z Video-špricem in srečanjem s predsednico društva Viva Comix Paolo Bristot o južnoafriškem umetniku Williamu Kentrigeju. Devet videoposnetkov na temo znanega romana pa si bo mogoče ogledati po zdravici, ki jo bo vsako društvo posebej imelo v galerijah Cavò, DoubleRoom, EContemporary, Knulp, LeoLab, MLZ Art Dep, Polvere d‘Arte, Studio Tommaseo in Trart. Ob obisku vsake glaerije bodo organizatorji delili bone. Prvim desetim obiskovalcem, ki bodo zbrali osem bonov, bodo poklonili simbolično darilo, ki spominja na obsesijo in odvisnost Svevovega Zena.

Organizatorji posvečajo večer Marii Campitelli, preminuli umetnostni kritičarki, ki je vse življenje posvetila promociji sodobnih umetnikov.