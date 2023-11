»Nori konj« z dvema novima albumoma

Ameriški roker Nick Oliveri nikoli ne miruje. Potem ko je julija izdal nov plošček We Stand Against You s svojim bendom Mondo Generator, nam tokrat ponuja kar dva nova albuma. N.O. Hits At All Vol.8 & 9 spadata v serijo plošč, ki jih glasbena založba Heavy Psych Sounds Records ponuja že šest let. Tudi tokrat dobimo v albumih cel kup komadov, ki jih je Oliveri posnel z najrazličnejšimi glasbeniki. Plošči bosta na voljo januarja 2024.

Nick Oliveri spada v sam vrh stoner glasbenikov, saj je v svoji glasbeni karieri bil član bendov, kot so Kyuss, Queens Of The Stone Age, Vista Chino, Dwarves in pa Mondo Generator. Ko je pred desetimi leti John Garcia spet postavil na noge glasbeni projekt Kyuss z novim imenom Vista Chino, je takrat povabil zraven tudi nekdanjega Kyussovega basista Oliverija, ta pa je v skupini »zdržal« le bori dve leti. O Oliveriju namreč pravijo, da je pravi »nori konj«, marsikatera skupina ga je pustila na cedilu, iz drugega zornega kota pa je izvrsten glasbenik, kar se še predvsem pozna v komadih benda Mondo Generator.

Skupino je Oliveri ustanovil daljnega leta 1997 in z njo izdal pet ploščkov. Še posebno posrečena sta albuma Cocaine Rodeo in A Drug Problem That Never Existed. V njiju spaja Oliveri stoner glasbo, alternativni rok, pank in še kako drugo glasbeno zvrst. Pred nekaj leti se je ameriški glasbenik odločil, da bo svoje najboljše uspešnice zbral v zbirki Nick Oliveri’s Mondo Generator Best of. Istočasno pa je Oliveri podpisal pogodbo z italijansko neodvisno glasbeno založbo Heavy Psych Sounds Records, s katero je že izdal kar sedem izborov svojih najboljših solo uspešnic. Osmi in deveti del bosta zagledala luč sveta januarja 2024. Tudi tokrat gre za neke vrste glasbeni kompilaciji komadov, ki jih je Oliveri posnel s številnimi glasbeniki v glavnem ameriške stoner scene, a ne samo. Prvi single Chains And Shackles je na primer Oliveri posnel z rokenrol legendo Slash-em! Kitarist skupine Guns N’ Roses igra seveda v pesmi svojo znamenito šeststrunsko Gibson Les Paul kitaro. V skladbi Take Aim sodeluje Oliveri s člani heavy psych skupine Nebula. Komad je posvetil preminulemu prijatelju in kitaristu Nebule Tomu Daviesu. Vsega skupaj je na ploščah šestnajst pesmi za skoraj uro glasbe.

Poleg stoner, pank in heavy psych koračnic dobimo tudi nekaj akustičnih skladb. Consider Me je na primer priredba starejše akustične uspešnice Marka Lanegana. S tem komadom, katerega avtor je sicer starejši ameriški soul pevec Eddie Floyd, se je Nick Oliveri poklonil prijatelju Laneganu, ki je umrl februarja lani, star komaj sedeminpetdeset let.

N.O. Hits At All Vol. 8 & 9

Nick Oliveri

Rokenrol, stoner, pank

Heavy Psych Sounds Records, 2024