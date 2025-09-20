Nova sezona Kosovelovega doma v znamenju poguma

Kosovelov dom Sežana v novo sezono vstopa z bogato in kot vedno raznoliko ponudbo, predvsem pa s pogumom, saj bo to glavno vodilo programa, ki so ga predstavili pred dnevi. Kot je povedala direktorica Katja Jordan, pojmujejo pogum kot ustvarjalno držo, »odločitev, da ne stopamo po utečenih poteh, temveč iščemo nove povezave, drugačne poglede, globlja vprašanja«.

2026 pa bo tudi Kosovelovo leto in temu primerno je oblikovan program Kosovelovega doma, v katerega redno zahajajo tudi abonenti in drugi obiskovalci iz zamejstva. Abonmajev je pet, to so Teater (gledališki program), Melodija (glasbeni program), Škratkin abonma (za najmlajše), Filmska sedmica in Briljantni abonma (tega so ponovno uvedli na pobudo občinstva, omogoča pa ogled osmih predstav iz sklopov Teater in Melodija).

Gledališki program ponuja različna gostovanja, naj omenimo le produkcijo Slovenskega stalnega gledališča Županova Micka (6. oktobra), nastop vrhunskega igralskega para Pia Zemljič in Marko Mandić v predstavi Zapiranje ljubezni (11. januarja) in komedijo zavoda Scaramouche Je kaj za prijavit?.