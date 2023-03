O vsem, kar sestavlja literarni Trst

Za izčrpen opis razvejane literarne tradicije Trsta, njegovih pisateljev, knjigarn, knjižnic, založb in vsega, kar iz njega naredi mesto branja in bralcev, verjetno nista dovolj niti najbolj dolg roman in film. Sedmi tržaški literarni festival Triestebookfest, ki ga prireja istoimensko društvo v sodelovanju z Občino Trst in podporo Dežele FJK, fundacije CRTrieste in Coop Alleanza 3.0, bo bogato dediščino skušal prikazati s 30 različnimi kulturnimi dogodki, ki bodo potekali v muzeju Revoltella in na drugih mestnih lokacijah. Pri organizaciji je pomagalo skoraj 40 kulturnih društev in ustanov.

Program so včeraj predstavili v muzeju orientalske umetnosti ob prisotnosti tržaškega odbornika za kulturo Giorgia Rossija. Festival, ki so mu nadeli naslov Sfumature (Odtenki), bo potekal od petka, 10. marca, do nedelje, 12. marca (tukaj celoten program). Navdušeni oboževalci tržaške književnosti pa bodo imeli marsikaj na voljo že od danes, saj so organizatorji poskrbeli tudi za bogato bero preddogodkov, ki bodo tokrat imeli tudi slovenski pečat. Jutri, 4. marca, ob 10.30 bo na primer mogoče odkrivati slovenski Trst. Italijansko žensko središče Cif in Slovenski klub bosta pod okriljem Zveze slovenskih kulturnih društev udeležence popeljala po krajih, ki so bili tako ali drugače pomembni v zgodovini tukajšnje slovenske skupnosti. Zbirališče na Velikem trgu. Obvezna prijava (040635626, 349 706 8110 ali trst@zskd.eu).

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.