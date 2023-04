Ob igri in zabavi spopad z Neizogibnim

Neizogibno. Če bi se ironično poigrali z izrazom, bi lahko rekli, da je Mittelfest neizogibno vsako poletje v Čedadu. Vendar pa so prireditelji, v prvi vrsti seveda umetniški vodja Giacomo Pedini, izbrano geslo za letošnji festival tolmačili predvsem kot zoperstavljanje »usodi«, kot spopad s tem, kar naj bi bilo neizogibno. Letošnji program prikaza ustvarjalnosti na področju gledališke, glasbene, plesne in cirkuške umetnosti širšega srednjeevropskega prostora so predstavili na včerajšnji tiskovni konferenci. Tudi letos, in to tretjič, se bo pred osrednjim festivalom, ki bo v Čedadu od 21. do 30. julija, zgodil Mittelyoung, in sicer od 18. do 21. maja. Ob teh dveh festivalskih sklopih je treba upoštevati še Mittelland, ki od 1. aprila do 31. decembra vključuje številne raznovrstne pobude.

Domine se sestavlja in razstavlja: na plakatih letošnjega festivala so prikazane domine, ki po besedah umetniškega vodje Pedinija napovedujejo igro in zabavo, obenem pa prikazujejo možnost prilagajanja in spretnost izogibanja. Po njegovem mnenju tako imenovana usoda ni neizogibna in umetnikom, ki se znajo upreti danosti ali poigravati z njo, so namenili pozornost.

Sicer pa bo tudi na Mittelfestu 2023, ki prvič nosi uradno oznako festivala gledališke, glasbene, plesne in cirkuške umetnosti (slednja je bila dodana), glavno vlogo odigrala glasba. Nastopila bosta tudi pianist Aleksander Gadžijev (28. julija) in harmonikar Corrado Rojac (30. julija).

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.