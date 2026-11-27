Classico (Klasika) je naslov zadnjega singla bratovske naveze I Santi. Repenca Erik in Simon Puric, ki sta v zadnjih mesecih po spletnih kanalih zaslovela s komadoma Messico in Egitto, si ponovno utirata pot v svet lahke glasbe, tokrat s pesmijo, ki govori o odnosu, v katerem se privlačnost, prepiri, sprave, obljube, razočaranje in nezaželeni trenutki vedno znova ponavljajo.

»Včasih se znajdemo v situacijah, za katere že vnaprej vemo, kako se bodo končale, vendar jih vseeno ponavljamo. Poznamo osebo, njene navade, poznamo lastne napake, a kljub temu znova naredimo isti korak. In prav v tem je nekaj skoraj ironičnega. Kot da bi si vsakič znova rekli, da saj ne bo tako kot prejšnji krat, čeprav globoko v sebi vemo, da bo,« je o pesmi povedal Erik Puric. Klasika je zato komentar odnosom, v katerih se bolečina in privlačnost prepletata do te mere, da postaneta del iste zgodbe. »V uvodu skladbe uporabimo stavek ‘è un classico’, ki na prvi pogled deluje skoraj vsakdanje, vendar v besedilu dobi nekoliko globlji pomen. Govori o nečem, kar se ponavlja tako pogosto, da nas pravzaprav ne bi smelo več presenetiti,« je dodal Puric. »Želela sva ustvariti pesem, ki bi na prvi posluh delovala lahkotno, neposredno in zapomljivo. Obenem pa nam je bilo do tega, da bi poslušalec ob nekoliko pozornejšem poslušanju v njej odkril tudi drugo plast. Meniva, da se prav v tem skriva zanimivost pop glasbe.«

Brata Puric sta tokrat tako ustvarjalca kot producenta skladbe, ki sta jo dodelala v Milanu. »To je za naju pomemben korak k oblikovanju lastne glasbene identitete,« pravita. Pripravila sta tudi videospot in krajše posnetke, v katerih se nekoliko poigravata z estetiko disko kulture in osemdesetih let.

»Classico je še en korak v razvijanju najine glasbene zgodbe. Z njo želiva pokazati, da se lahko za nalezljivo melodijo in nekoliko igrivim pristopom skriva tudi zgodba, v katero se lahko marsikdo vživi,« sta zaključila.