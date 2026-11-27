Sneg je včeraj pobelil tudi Lokve, kjer se ga je nabralo več centimetrov. Zimska idila se bo ob nizkih temperaturah nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. V soboto in nedeljo se za ljubitelje snega na Lokvah obeta prava poslastica, saj bo prevladovalo sončno vreme in temperature ne bodo previsoke, malce pa bi lahko ponagajal le veter. Živo srebro se bo ponoči na Lokvah spuščalo pod ničlo, pri čemer bo snežna podlaga zmrzovala in se bo zato zadrževala dlje, predvidoma tudi večji del prihodnjega tedna. Lani je sneg sicer pobelil Lokve še dober teden prej, in sicer 18. novembra.

Posnetke Martine Gorjan Sulič je danes objavila Mestna občina Nova Gorica.