Irski pop rok bend U2 praznuje letos jubilejno petdeseto leto delovanja. Dogodek je skupina proslavila že z dvema kratkima ploščama, Days of Ash in Easter Lily, ki sta izšli v prvi polovici leta. Danes pa imamo pred sabo nov studijski album z naslovom Carnaval de Luz.

U2 so leta 1976 ustanovili bobnar Larry Mullen, basist Adam Clayton, kitarist David Howell Evans (vsem znan z vzdevkom The Edge) in ekscentrični pevec Paul David Hewson (Bono Vox). Fantje so se spoznali v šolskih klopeh. Skupino so najprej poimenovali Feedback, nato The Hype, na nekem koncertu pa ime dokončno spremenili v U2. Člani skupine so v vseh teh letih ostali nespremenjeni, nikoli ni prišlo do zamenjav ali odhodov, kar je za petdeset let star pop-rok bend pravi dosežek. Skupina je v dolgi glasbeni karieri večkrat spremenila svoj glasbeni stil. Zaslovela je nekje na polovici osemdesetih z izrednimi ploščami, kot sta War in The Joshua Tree, v devetdesetih je plavala v vodah bolj eksperimentalne glasbe, z elektronskimi efekti, kar je bila ne ravno najbolj posrečena glasbena poteza. Če izvzamemo glasbeni biser Achtung Baby iz leta 1991, sta ostali dve plošči Zooropa in Pop nekoliko slabši.

Z novim tisočletjem so se Bono in njegova druščina začeli ukvarjati z bolj pop obarvano glasbo in postali »planetarna« glasbena atrakcija. V komadih so zelo pomembna besedila, s katerimi se je Bono vedno postavil na stran šibkejših, revnejših in zatiranih. Ravno tako pomembna je vloga pevca in delno tudi ostalih članov benda v sociali in nasploh na socio-politični ravni.

A vrnimo se k novemu albumu Carnaval de Luz. Potem, ko smo na začetku leta poslušali kratko ploščo Days of Ashes, so se naša pričakovanja glede novega studijskega albuma znatno znižala. V kratkem ploščku je bila glasba slaba, a so bila vsaj besedila politično angažirana. Carnaval de Luz nima niti tega, če izvzamemo banalnost komada If the World is at War We Better Not Be (Če je svet v vojni, je bolje, da mi nismo) ... Dvanajst pesmi za malo več kot tri četrt ure glasbe, v katerih je rdeča nit »karneval svetlobe«, ki predstavlja neke vrste upanje v boljšo bodočnost. »Če si sposoben upati, imaš tudi dolžnost, da upaš,« pravi Bono v nekem intervjuju. »Temi, ki je vstopila v svet, se moramo zoperstaviti s svetlobo,« je še dejal. Besede zvenijo kot neke vrste pridiga. Kitarist The Edge pa je k temu še dodal: »Avtoritarni režimi ne marajo svobode karnevala, njegovega uporniškega veselja in zavračanja obupa.« Živijo pust, torej! Težko izpostavim katero izmed dvanajstih pesmi, morda le The Greatest Show on Earth, v kateri lahko vnovič občudujemo Bonov vokal. Vsekakor premalo za bend, ki je v preteklosti bil sposoben izdati glasbene bisere, kot so Sunday Bloody Sunday, Where the Streets Have No Name, One in še veliko drugih ...