»Fantazirala sem ob morju in želela sem si zopet proč, daleč, na vse vetrove. Šla bi za hišno na velike parnike, ki so vozili v Kino ali kam drugam, samo da daleč - sploh sem imela sto načrtov, kako bi potovala v svet, daleč v svet. Ah, vsi ti načrti so bili enako nemogoči, pustolovski in nikogar ni bilo, ki bi jim verjel! Če bi mi bil takrat kdo rekel: Naredi! Poskusi!, pa bi bila vse naredila in poskusila. In mogoče - mogoče, da bi bil kateri onih mojih pustolovskih načrtov postal resnica. Menda ni vse neumnost, kar se vidi neumno. Izvrstne smokve so v Trstu, rože prav poceni in stenic povsod zastonj. Ali morje, morje je lepo, čeprav je v luki umazano, da smrdi.«

Odlomek je Katja Mihurko prepletla z ostalimi besedili Zofke Kveder v literarni večer Življenje kakor morje. V tržaškem Kulturnem domu smo gledali in poslušali preplet besed in glasbe prejšnjo soboto, hkrati pa je bil prenos živo na Programu Ars in na slovenskem radijskem programu RAI. Tekste so interpretirali igralci Ana Facchini, Primož Forte in Anja Drnovšek ob glasbeni spremljavi v živo Andrejke Možina. Režiser literarnega srečanja je bil Alen Jelen. Poleg RTV radijskega programa Ars in RAI je večer nastal tudi v produkciji RAI FJK, SSG, SNG Nova Gorica in Gledališča Koper.

Milina, širina in globina

»Kaj te spominja na Zofko Kveder, tako na hitro,» je režiser večera Alen Jelen pred časom vprašal Katjo Mihurko. Brez pomisleka je odgovorila: »Morje. Sestavila bom zgodbo o Zofkinem morju.« Zelo rada je imela morje. Veliko je bila v Trstu. O življenje, kakor morje,» je citirala Zofko Kveder in tako je večer dobil naslov. »Odločila se je, da ne bomo govorili samo o njenem Trstu, ki je zaznamoval dobršen del njenega življenja, ali pa o njenem preoblačenju v bolj moška oblačila, da je izgledala bolj stroga, ali kako je hodila po pristaniščih opazovati tudi izkoriščanje delavk. Želeli smo prikazati neko milino, širino, globino morja, ki se tako kot prispodoba zrcali v njenih delih. Je razburkano, mirno in tudi lepo kot je življenje,» je Alan Jelen povzel večer in Trstu.

Slovenska vlada je prisluhnila pobudi Katje Mihurko in Simone Semenič iz društva Mesto žensk ter letošnje leto razglasila tudi za leto Zofke Kveder. Mihurko, profesorica na Univerzi v Novi Gorici, se z življenjem in delom Zofke Kveder ukvarja že dolgo in poglobljeno. Izdala je monografijo, uredila je pet zvezkov njenih zbranih del, je programska vodja leta Zofke Kveder pri Mestu žensk in glavna urednica elektronske zbirke Pisma. Letos je izšel njen izbor avtobiografske proze Zofke Kveder z naslovom Vse silno, popolnoma brez mej. O knjigi in Zofki Kveder se bosta z zgodovinarko Marto Verginella pogovarjali prvega decembra v Tržaškem knjižnem središču.

Bila je kot Frida Kahlo

Zofka Kveder se je rodila leta 1878 v Ljubljani. Njeno otroštvo ni bilo lahko, a že kot mlada je bila izjemno delavna, ozaveščena, emancipirana in ambiciozna. V Ljubljani je končala meščansko šolo, kot uradnica je delala v Kočevju, nato pa živela med Ljubljano, Trstom, Bernom, Münchnom, Prago in Zagrebom. Prah je dvignila že s prvencem Misterij žene, kjer je brez olepševanja orisala patriarhalno družbo svojega časa in življenje žensk v njej. O podobnih temah je pisala tudi v knjigi Odmevi, v prozni zbirki Iz naših krajev pa je pisala o podeželju in izseljevanju. Njeno osrednje delo je roman Njeno življenje, naturalistično in temno obarvana pripoved o ženski, ki se znajde v brezizhodnem položaju. Na spletni strani RTV lahko v odprti knjigi poslušate roman v interpretaciji Tine Gunzek. Prav tako je na voljo tudi radijska igra Pravica do življenja, ki jo je režiral Alen Jelen.

Zofka Kveder je potovala, urejala revije, prevajala, intenzivno pisala in objavljala. Bila je prva ženska pisateljica, ki je živela izključno od svojega literarnega dela. Na koncu je živela v Zagrebu, pisala je tudi v hrvaščini, kjer se je pred 100 leti njeno življenje končalo.

Katja Mihurko se je namenoma odločila, da v dogodku Življenju kot morje ne bo veznega teksta, biografskih podatkov, da bo Zofka »zgolj govorila« skozi svoja dela. Alen Jelen je v preteklosti režiral tudi radijsko in gledališko monodramo Misterij žene. Besedilo zanjo je napisala bolgarska dramatičarka Tamara Doneva. V radijski igri je Zofko igrala Nikla Petruška Panizon, v gledališki pa Vesna Jevnikar. Monodrama je temeljila na resnični korespondenci Zofke Kveder - zlasti na pismih po smrti njene hčerke Vladoše. »Tukaj se začne to njeno obračunavanje z njenim življenjem. Sooča se s sabo in svojimi občutki, žalostjo in jezo, tudi s svojimi moškimi, ki so jo razočarali. Gostovali smo tudi v Nikaragvi, kjer je po predstavi prišel do nas novinar in rekel, da je Zofka Kveder mehiška Frida Kahlo,» se spominja Jelen.

Večer v tržaškem gledališču je bil del projekta Ars Theatralis, cikla radijsko-gledaliških literarnih večerov, ki ga pripravlja tretji program Radia Slovenija - Program Ars v sodelovanju z gledališči in kulturnimi ustanovami. »Ars Theatralis ni gledališka predstava, ni pa niti samo radio. Pomembna je umetniška beseda, ki jo gojimo na našem radiu, v gledališču in na akademiji,» je izpostavil Alen Jelen, ki pripravlja podoben večer, kjer se bodo decembra poklonili Marku Sosiču.