Od Černigoja do Sedmaka, 85 let slovenske grafike v Italiji

Od Avgusta Černigoja do Jana Sedmaka, če naj upoštevamo najstarejšega (1898) in najmlajšega (1983) med slovenskimi grafiki, katerih dela so tačas na ogled v Galeriji Zuccato v Poreču. Med njima pa še Bogdan Grom, Matjaž Hmeljak, Zora Koren Skerk, Marjan Kravos, Anton Zoran Mušič, Klavdij Palčič, Claudia Raza, Lojze Spacal, Franco Vecchiet, Edvard Zajec in Ivan Žerjal. Razstavo je organiziralo Pučko otvoreno učilište Poreč v sodelovanju z MGLC – Mednarodnim grafičnim likovnim centrom iz Ljubljane, Uradom vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Veleposlaništvom Republike Slovenije v Zagrebu in Društvom za umetnost KONS iz Trsta. Na ogled bo le še do petka (vsak dan od 10. do 12. in od 16. do 20. ure). Vstop je prost.

Danes ob 18. uri bosta v poreški galeriji še zadnje vodstvo po razstavi Slovenski grafičari iz Italije in predstavitev kataloga. V njem je uvodno besedilo prispeval kurator razstave Denis Volk, sledi pa predstavitev umetnikov s kratkim življenjepisom in fotografijami njihovih del, ravno tako so v katalogu fotografije z razstave. Izdajo kataloga sta podprla Veleposlaništvo RS v Zagrebu ter Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.