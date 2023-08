Odhajajo za boljšo prihodnost otrok

Tekstilni delavki Anowari ni žal, da sta se z možem preselila v Dhako, čeprav za stroji delata 10 ur na dan. Kadar so naročila večja, in to je zelo pogosto, se njun delovni dan oziroma noč še podaljša. Potem se vrneta v najeto sobo, ki je prehodna in bi jo mirno lahko imenovali hodnik, za katero plačujeta polovico njene plače, druga polovica gre za hrano, si skuhata na plinskem gorilniku večerjo in gresta spat."Ni mi žal, da sva prišla," ponovi dvakrat, samo da bi zvenelo prepričljivo. Njuna žrtev je velika, saj sta morala pustiti majhna otroka pri starših na vasi, ki je od glavnega mesta oddaljena približno 650 km. "A ko bova privarčevala dovolj denarja, se bova vrnila."

"Življenje na vasi je lažje, če le imaš denar. Tam ni nobene možnosti za zaslužek," pove. S pomočjo staršev si bosta kupila zemljo in kmetovala. "Upam, da si bom lahko prej kupila še šivalni stroj." Popolnoma jasno ji je, kakšne pasti ju čakajo pri kmetovanju.