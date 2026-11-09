Darja Betocchi prejemnica listine PONT za književno prevajalko

Nagrada PONT (kar pomeni v francoščini most in navezuje na poimenovanje Črnega morja v Antiki kot Pontos Euxeinos : Gostoljubno morje), ki jo bienalno podeljujeta ZRS Koper in Založba Beletrina ob podpori vseh štirih istrskih občin, prepoznava izjemne dosežke na področju medkulturne književnosti in spodbuja preseganje družbenih meja.

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Založba Beletrina sta na novinarski konferenci razglasila prejemnike evro-sredozemske literarne nagrade PONT 2026. Glavno nagrado prejme češka pisateljica Radka Denemarkova, listine PONT bodo podelili Aljažu Koprivnikarju, Darji Betocchi in Ivani Živančević Sekeruš.

Direktor ZRS Koper Rado Pišot je poudaril, da projekt tesno povezuje znanstvenoraziskovalno delo z neposredno skrbjo za jezik in širšo družbo. »Prav takšne pobude dokazujejo, da znanje ne sme ostati zgolj znotraj laboratorijev ali pa raziskovalnih ustanov, temveč mora zaživeti v družbi, povezovati ljudi, jezike in kulture,« je poudaril Pišot in dodal, da je »prav večnacionalni in večjezikovni prostor Istre in Sredozemlja idealno okolje za povezovanje«.

Letošnja glavna lavreatka Radka Denemarkova je vsestranska češka pisateljica, dramatičarka in prevajalka. Založbi Beletrina in Annales ZRS bosta ob tej priložnosti izdali njen roman Čokoladna kri, ki ga je v slovenščino prevedla Diana Pungeršič. Predsednica komisije PONT in predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije Vesna Mikolič je ustvarjalni izraz nagrajenke opisala kot izjemno neposreden in drzen. »Gre za avtorico, ki brez dlake na jeziku odgovarja na najbolj aktualna in pereča vprašanja našega časa,« je izpostavila.

Listino PONT za perspektivnega avtorja medkulturne književnosti letos prejme pesnik in prevajalec Aljaž Koprivnikar, listino za prevajalko profesorica italijanske književnosti Darja Betocchi, listino za strokovnjakinjo pa nekdanja dekanja Filozofske fakultete v Novem Sadu profesorica Ivana Živančević Sekeruš. Osrednja slovesnost bo 25. novembra v Kopru.