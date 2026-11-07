Igrali so, kot jih je s svojo glasbo naučil veliki John

Čudovit poklon glasbeniku, ki je markantno zaznamoval drugo polovico preteklega stoletja in čigar vpliv je šestdeset let po njegovem preranem odhodu še vedno glasno čutiti v sodobni glasbi. Vse to je bil koncert Coltrane 100, s katerim so v ponedeljek v Cankarjevem domu v Ljubljani počastili 100-letnico rojstva izjemnega ameriškega džezovskega saksofonista in skladatelja Johna Coltranea.

Njegovo glasbo je na zelo izviren, prav nič oponašujoč način predstavil kvintet samih džezovskih mojstrov: vodja, saksofonist Joe Lovano, čilska saksofonistka Melissa Aldana, južnoafriški pianist Nduduzo Makhatini, kontrabasistka malezijskega porekla Linda May Han Oh in ameriški bobnar Jeff »Tain« Watts. Projekt je nastal spomladi v Detroitu, kvintet ga je ponesel po svetu, novembra je bila na vrsti evropska turneja, v okviru katere je kvintet - na pobudo agilne vodje programa džeza in glasb sveta Cankarjevega doma Tine Lešničar - zaigral v ljubljanskem kulturnem hramu.

Pobud ob 100-letnici rojstva Johna Coltranea (23. september 1926 - 17. julij 1967) je bilo letos nič koliko: od spominskih izdaj izbora njegovih najbolj pomembnih plošč do koncertov, ki so jih številni džezisti, predvsem saksofonisti, priredili njemu in njegovi glasbi v čast. Eden takih je bil uvodni večerni koncert na letošnjem oktobrskem festivalu Jazz&Wine of Peace v Krminu. Isaiah Collier plays Coltrane ga je ameriški saksofonist poimenoval. V Coltraneovem slogu, z izredno tehnično natančnostjo in virtuoznostjo, je s svojim kvartetom v skoraj dveh urah neprekinjeno odigral celo vrsto njegovih skladb vse do zaključne, znane in ponavljajoče se My Favorite Things.

Ljubljanski poklon Coltrane 100 je bil drugačne sorte. Joe Lovano je že ob nastanku skupine napovedal: »Ta kvintet bo Coltraneove skladbe uporabil kot izhodišče za raziskovanje. Ne želimo poustvarjati, temveč ustvarjati v njegovem duhu.«