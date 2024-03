Oppenheimer osvojil sedem oskarjev, Io Capitano praznih rok

Oppenheimer, ki je prišel na sinočnjo 96. podelitev filmskih nagrad oskar s 13 nominacijami, je na koncu podelitve, ki jo je Ameriško filmsko akademijo v hollywoodskem gledališču Dolby vodil komik Jimmy Kimmel, osvojil nagrado za najboljšega, skupaj pa jih je osvojil sedem. Io Capitano režiserja Mattea Garroneja je ostal praznih rok.

Oskarja so prejeli tudi Oppenheimerjev režiser Chirstopher Nolan ter Cillian Murphy za glavno moško vlogo, Robert Downey Jr. za stransko moško vlogo, Hoyte van Hoytema za fotografijo, Ludwig Göransson za izvirno glasbo in Jennifer Lame za montažo.

Oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Nesrečna bitja je dobila povsem presenečena Emma Stone, ki se je na poti na oder po pozlačeni kipec pritoževala zaradi odpete obleke na hrbtu in s solzami v očeh nekaj trenutkov iskala besede zahvale, ker ni mogla verjeti, da je med drugimi premagala Annette Bening (Nyad).

Povsem gol pa je na oder prej med podelitvijo dejansko prišel igralec John Cena, ki je Nesrečnim bitjem podelil oskarja za kostumografijo (Holly Waddington). Šlo je za komični spomin na leto 1974, ko je goli moški pritekel na oder podelitve medtem, ko je David Niven napovedoval prihod Elizabeth Taylor, poroča medij Variety.

Nesrečna bitja so ob 12 nominacijah osvojila skupaj štiri oskarje. Poleg omenjenih še oskarja za masko in produkcijski dizajn. Billie Eilish in Finneas O’Connell sta Barbie zagotovila oskarja za izvirno pesem, Da’Vine Joy Randolph pa je filmu Bartonova akademija zagotovila oskarja za stransko žensko vlogo.

V kategoriji mednarodnih je slavil britanski film Interesno območje, francoska režiserka Justine Triet in Arthur Harari sta filmu Anatomija padca prinesla oskarja za izvirni scenarij, film Morilci cvetne lune Martina Scorseseja pa je ob desetih nominacijah na koncu ostal brez oskarja.

Cord Jefferson je filmu American Fiction zagotovil oskarja za priredbo scenarija, oskarja za vizualne učinke je dobila japonska pošast Godzila (Godzilla Minus One), japonski Deček in čaplja je dobil oskarja za celovečerni animirani film, oskarja za kratki dokumentarni film pa je dobil film The Last Repair Shop.

Oskarja za kratki igrani film je dobil The Wonderful Story of Henry Sugar, oskarja za kratki animirani film pa War is Over; Inspired by the Music of John and Yoko.

Letošnja podelitev se je začela uro prej kot ponavadi, ker so v ZDA premaknili uro na poletni čas, vseeno pa se je vse začelo z zamudo, ker so prihajajoče filmarje na poti do gledališča Dolby blokirali propalestinski protestniki.