Opus histriae Gordani Milaković

Ob koncu leta so v Kopru podelili nagrado opus histriae za najboljše delo na področju istrske zgodovine, umetnosti ali kulture, ki jo je za leto 2024 prejela kustosinja Gordana Milaković. Humanistično društvo Histria je prav tako podelilo priznanje summa histriae za življenjsko delo na področju humanistike. Dobil jo je zgodovinar in muzeolog Tullio Vorano.

Komisija, v kateri so bili predsednica Klara Buršić Matijašić ter Matija Nežić in Marino Martinčević, je nagrado opus histriae dodelila višji kustosinji v Zgodovinskem in pomorskem muzeju Istre v Pulju Gordani Milaković za uredništvo dveh knjig, ki predstavljata temelj in uvod v projekt Gradbena dediščina Pulja 1813-1918, oziroma »za občutljivo delo pri urejanju in katalogiziranju pomembne dokumentacije, ki se nanaša na urbano dediščino Pulja v habsburški dobi: objava gradiva prispeva k njenemu ohranjanju in širjenju kot zgodovinski vir«.

Svet Humanističnega druš tva Histria, ki mu predseduje Robert Matijašić, je ob tem priznanje summa histriae podelil Tulliu Voranu »za izreden doprinos na področju varovanja in vrednotenja zgodovine ter kulturne dediščine Labinščine ter za neutrudno prizadevanje pri ohranjanju spomina na njene rudarje in na delavsko gibanje«. Vorano je skoraj vso svojo poklicno pot preživel v Narodnem muzeju v Labinu. Pod njegovim vodstvom so muzej prenovili.