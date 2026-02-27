Juventina bo prvo tekmo proti Alessandrii odigrala v Štandrežu

Državna nogometna zveza LND je določila, da bo prvi četrtfinalni dvoboj državne faze italijanskega pokala elitne lige med Juventino in Alessandrio v sredo v Štandrežu ob 14.30. Povratna tekma pa bo teden kasneje, v sredo, 11. marca, v Alessandrii v Piemontu.

»Bolje, da igramo prej na domačem igrišču in nato v gosteh. Skušali bomo izkoristiti prednost domače zelenice in nato bomo odšli v Alessandrio. Tudi z logističnega vidika imamo tako več časa za organizacijo dolgega gostovanja,« je dejal predsednik Juventine MarcoKerpan, ki je še dodal: »V sredo smo lepo praznovali zgodovinski dogodek. Že v nedeljo (ob 15. uri v Štandrežu, op. a.) nas najprej čaka derbi s Pro Gorizio. Tudi na tej tekmi moramo dati vse od sebe.«