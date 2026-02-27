VREME
Petek, 27 februar 2026
Nogomet

Juventina bo prvo tekmo proti Alessandrii odigrala v Štandrežu

Prvi četrtfinalni obračun državne faze italijanskega pokala bo v sredo, povratni pa teden kasneje v Piemontu

Jan Grgič |
Štandrež |
27. feb. 2026 | 16:44
    Juventina bo prvo tekmo proti Alessandrii odigrala v Štandrežu
    Veselje nogometašev Juventine po zadetku Pagliara proti Borgoriccu (TIBALDI)
Državna nogometna zveza LND je določila, da bo prvi četrtfinalni dvoboj državne faze italijanskega pokala elitne lige med Juventino in Alessandrio v sredo v Štandrežu ob 14.30. Povratna tekma pa bo teden kasneje, v sredo, 11. marca, v Alessandrii v Piemontu.

»Bolje, da igramo prej na domačem igrišču in nato v gosteh. Skušali bomo izkoristiti prednost domače zelenice in nato bomo odšli v Alessandrio. Tudi z logističnega vidika imamo tako več časa za organizacijo dolgega gostovanja,« je dejal predsednik Juventine MarcoKerpan, ki je še dodal: »V sredo smo lepo praznovali zgodovinski dogodek. Že v nedeljo (ob 15. uri v Štandrežu, op. a.) nas najprej čaka derbi s Pro Gorizio. Tudi na tej tekmi moramo dati vse od sebe.«

