Otroška skupina SDD Jaka Štoka med najboljšimi v Sloveniji

Minilo je že dvaindvajset let od zadnjega nastopa otroške skupine Slovenskega dramskega društva Jaka Štoka na zaključnem prikazu najboljših otroških gledaliških skupin Slovenije. Mladi gledališčniki so tedaj odigrali Čudežno srajco dopetajco v režiji Gregorja Geča, dve leti prej pa so se že uvrstili z delom Show strahov pod vodstvom Suzi Bandi. Takratna otroška skupina se je v kasnejših letih izkazala tudi v kategoriji mladih, potem pa je njeno delovanje postopno usahnilo; danes so v društveni otroški skupini že njihovi otroci.

Maja letos je društvo prijetno presenetila novica, da je bila njihova uprizoritev Obuta mačka izbrana za nastop na zaključnem junijskem Srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije na Ptuju, na katerem je sodelovalo štirinajst najboljših uprizoritev iz Slovenije in zamejstva. Proseško-kontovelska skupina je bila edina primorska skupina in je torej zastopala celotno Primorsko. V igri Obuta mačka nastopa 21 otrok, ki so pod vodstvom mentorice Nicole Starc prikazali priredbo znane pravljice Charlesa Perraulta, le da je glavna junakinja tokrat muca. Predstava je muzikal, v katerem nastopajoči spregovorijo o iznajdljivosti in zaupanju. Za izvirno glasbo sta poskrbela Zinajda Kodrič in Iztok Cergol, za kostume pa Anica Žigon.

Izbor iger za zaključni nastop na Ptuju je opravila selektorica Mateja Kokol, ki si je ogledala predstave na območnih in regijskih srečanjih in jih tudi pisno ocenila. V svoji oceni je poudarila, da je »dramaturgija uprizoritve Obute mačke točna in z dobrimi ter točnimi poudarki zgodbe. Igralci imajo dobro razvite like, vedo kaj govorijo, razumejo situacije in obvladujejo tako koreografijo kot petje. ... Glasba je kombinacija instrumentala in odlično v živo odpetega petja. Sama izvedba predstave je tekoča in natančna«.

Tako so proseško-kontovelski otroci v torek odšli na gostovanje na Ptuj, kar je bilo zanje veliko priznanje in tudi pomembna izkušnja, ki jim bo gotovo ostala v spominu. Ogledali so si nekaj drugih uprizoritev svojih vrstnikov, domov pa so prinesli zlato plaketo in navdušenje za nadaljnje delo.