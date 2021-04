Paradise: novo življenje ... v Saurisu

Šolski pouk se počasi vrača v učilnice, filmskim projekcijam pa je mogoče še dalje slediti le na daljavo – tudi v sklopu pobude #iorestoinsala. Med filmi, ki jih ponuja spletni spored videmske dvorane Visionario, je tudi zadnje delo tržaškega režiserja Davideja Del Degana Paradise: novo življenje.

Protagonist zgodbe je Calogero, človek, ki se je v ključnem življenjskem trenutku odločil, da ne odvrne pogleda stran, temveč pove, kar ve. Na Siciliji je namreč prisostvoval mafijskemu umoru in se odločil, da bo to povedal policiji. »Seveda« mu nato ne preostane drugega, kot da se izseli iz Palerma in sprejme policijski program, namenjen zaščiti prič, ki sodelujejo s sodstvom. Calogero se tako čez noč znajde v obrobni karnijski vasici, Saurisu. Prebivalci so zelo gostoljubni, a kljub vsemu ostaja novo okolje prišlecu zelo tuje, saj mu med hribi manjkata hčerka in družina. Hčerke Calogero ni še spoznal, saj je zapustil Sicilijo, ko je bila njegova žena noseča.

Čisto slučajno pa prav v isto vasico oblasti preselijo tudi mafijskega skesanca, ki je v resnici človek, proti kateremu je Calogero pričal. Tako se stara znanca znajdeta v istem vaškem okolju, pri čemer pa je Calogero prepričan, da je skesanec prišel v Sauris, da bi ga umoril.

Simpatična komedija, ki ima sicer tu pa tam kakšno scenarijsko vrzel, je film Tržačana Davideja Del Degana, ki je nastal kot izredna koprodukcija med Slovenijo in Italijo, pri kateri pa sodelujejo tudi tržaška Cappella Underground in kopica krajevnih producentov. Med igralci gre omeniti Braneta Završana in Katarino Čas, ki je na lanskem Festivalu slovenskega filma za to vlogo prejela vesno za najboljšo stransko vlogo. Del Degan je namreč režiser, ki se od vedno trudi, da bi povezal slovensko-italijanski prostor.

Paradise: novo življenje

Italija, Slovenija 2019

Režija: Davide Del Degan

Igrajo: Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno, Katarina Čas in Brane Završan