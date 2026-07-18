V Portopiccolu bo pela tudi Tinkara Kovač

Nedeljski večer bo v sesljanskem naselju Portopiccolo posvečen ženski umetnosti oziroma pop pevkam, ki bodo jutri od 21. ure zabavale publiko. Music Sisters 2026 je naslov večera, na katerem se bo predstavila vrsta glasbenic, ki so se uveljavile na mednarodni glasbeni sceni.

Med nastopajočimi bo slovenska pevka, flavtistka in skladateljica Tinkara Kovač, ki je Slovenijo zastopala na tekmovanju za Pesem Evrovizije leta 2014. Sodelovala je tudi s škotskim flavtistom in skladateljem Ianom Andersonom, rock pevcem in članom zasedbe Led Zepellin Robertom Plantom in Carlosom Núñezom, enim najpomembnejših izvajalcev keltske in tradicionalne galicijske glasbe. Publiki se bodo predstavile tudi furlanska blues kitaristka Eliana Cargnelutti, ki velja za eno vodilnih izvajalk rock-blues melodij na mednarodni glasbeni sceni, pianistka Brenda Quattrini, ki živi in ustvarja med New Yorkom in Italijo, italijansko-kanadska kantavtorica Ronnie Grace ter tržaška kitaristka in avtorska pevka Marnit. Vstop na koncert je prost.