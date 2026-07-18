Poklon Kosovelu je prekinil dež, naslednjič bo na sporedu v Štanjelu

Poletni koncerti na prostem so lahko očarljive izkušnje (predvsem za občinstvo), vendar predstavljajo dve dodatni vrsti tveganja: ozvočenje in vreme. Izvedba projekta Kdo strmi v moje sanje komornega orkestra MuzART na vrtu restavracije Karis na Pesku ni naletela ravno na srečno kombinacijo dejavnikov, saj je koncert malo po začetku prekinil dež. Številno občinstvo si je ob dobrih sestavinah (od prijetne lokacije do glasbenih vsebin in same izvedbe) lahko le ustvarilo vtis o tem originalnem poklonu Srečku Kosovelu, ki bo naslednjič zazvenel 29. avgusta na grajskem dvorišču v Štanjelu.

Projekt se je rodil v Kosovelovem letu (kot znano mineva 100 let od pesnikove smrti) kot skupni načrt štirih občin (Divača, Komen, Hrpelje-Kozina, Sežana), iz katerih prihajajo tudi nekateri člani orkestra, ki temelji sicer na jedru tržaških instrumentalistov. Koncert z recitacijami je doživel premiero junija v Divači, nato je gostoval na festivalu TriesteClassica.

Vsebine povezujejo glasbo Astorja Piazzolle (1921-1992), osnova je njegova tango-opera Maria de Buenos Aires, in verze Srečka Kosovela (1904-1926). Nenavadno kombinacijo je duša projekta, tržaški harmonikar in dirigent Igor Zobin, pojasnil kot sozvočje podobnih energij. V odlomku, ki ga je publika poslušala pred prekinitvijo koncerta zaradi slabega vremena, je koncept že pokazal svojo morda nepričakovano ustreznost, saj gre za dramatiziran koncert, v katerem je dvojezično besedilo vtkano v partituro s stalno navzočnostjo off recitacije in petja Mateje Petelin.