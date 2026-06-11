Perspektivna plavalka moč išče v besedi

Pred filmsko kamero je Kristen Stewart prvič nastopila pri devetih letih, vlogo protagonistke pa odigrala samo tri leta kasneje v Sobi za paniko. Ko ji je bilo sedemnajst let, jo je že opazil Sean Penn in ji zaupal pomemben lik V divjini ... Svetovno slavo je dosegla z upodobitvijo Belle Swan v seriji filmov Somrak, katere nesporna protagonistka je bila med letoma 2008 in 2012.

Razumljivo torej, da si je losangeleška igralka pri petintridesetih zaželela spet nove izkušnje, tokrat pa za kamero.

Na lanskem filmskem festivalu v Cannesu je tako predstavila svoj režijski prvenec The Chronology of Water, v katerem je predelala navdihujočo avtobiografijo pisateljice in športnice Lidie Yuknavitch.

Kot je povedala Kristen Stewart, se je te pripovedi lotila, ker je pri branju knjige vzljubila avtoričin pristop, ki ne pripoveduje o stvareh, ki so se ji zgodile, temveč kako se je z njimi spoprijemala in skušala vsakič znova poiskati rešitev. Nenazadnje tudi v umetnosti.

Kruta zgodba pripoveduje o deklici, Lidii, ki odrašča v dokaj iznakaženem okolju. Ob njenem velikem talentu za plavanje ga namreč zaznamujeta predvsem nasilje in alkohol. Očetu, ki je kolerik, se značajsko šibka mati nikakor ne uspe zoperstaviti, kar pomeni, da ne uspe zaščititi pred očetovo brutalnostjo nobene od dveh hčerk.

Da bi se oddaljila od navidez že zapečatene usode, se Lidia, ki je zelo perspektivna športnica, vpiše v kolidž v Teksas. V novem okolju upa, da si bo s pomočjo štipendije, ki ji vsaj na papirju obljublja boljšo prihodnost, priborila mesto v plavalni ekipi za olimpijske igre. Njene ambicije pa pokoplje zloraba alkohola in mamil, zaradi česar ji odvzamejo denarno pomoč in pravico do študija. Kljub vsemu pa se determinirana Lidia ne da in ne obupa. Kmalu nato začne znova in poskusi srečo še na univerzi v Oregonu, kjer jo kot eno redkih študentk izberejo za sodelovanje s slovitim pisateljem Kenom Keseyjem. Lidia prav v pisani besedi najde svojo pot in po burni mladosti začne na novo. Željna življenja upa, da ji prav pisanje predstavlja rešitev, pa čeprav se ne uspe znebiti najbolj trpkih spominov na očetovo nasilje.

La cronologia dell’acqua

Države: ZDA, Francija, Velika Britanija, Španija in Latvija, 2025

Režija: Kristen Stewart

Igrajo: Imogen Poots, Thora Birch, Charlie Carrick, Jim Belushi, Tom Sturridge, Michael Epp