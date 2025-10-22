Pesmice za najmanjši žep prejele nagrado Kristine Brenkove

Dobitnici nagrade Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico sta pesnica Andreja Borin in ilustratorka Ana Zavadlav za slikanico Pesmice za najmanjši žep, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga. Slikanica je likovno in vsebinsko zaokrožen biser za najmlajše. Preproste, a ritmično živahne pesmi ilustracija nadgradi v pripoved o otroški domišljiji, igri in vsakdanjih drobnostih. Kot še piše v utemeljitvi, ilustratorka Zavadlav "vsak izbran trenutek pretvori v prizor, poln topline in humorja, pri čemer spretno uravnava prehode med prizori ter ustvarja občutek gibanja in ritma, soroden samemu pesniškemu verzu."

Posebno priznanje Kristine Brenkove za izvirno slikanico "nove poti" so namenili slikanici Povabilo avtorice Maje P. Kastelic, ki je letos prav tako izšla pri Mladinski knjigi. Za nagrado so bile nominirane še slikanice Kup zlatega listja Ide Mlakar Črnič z ilustracijami Petra Škerla, Slikar in petelin Štefana Turka ter 103 uganke Žige Kosca in Petra Škerla. Delo tržaškega umetnika Turka je izšlo pri založbi Mladika, obravnava pa lik slikarja Lojzeta Spacala.