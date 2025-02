Pesnik in pisatelj Franjo Frančič prejemnik nagrade Alojza Kocjančiča

Priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru za leto 2024 prejme pesnik in pisatelj Franjo Frančič, so danes sporočili iz Mestne občine Koper. Slovesna podelitev priznanja bo predvidoma maja potekala v njenih prostorih.

Nagrajenca je soglasno izbrala petčlanska komisija, ki so jo sestavljali priznani umetniki in ugledni strokovnjaki s področja kulture ter humanistike Edelman Jurinčič, Ines Cergol, Roberta Vincoletto, Neva Zajc in Natalija Planinc.

Frančič je ravno pred kratkim prejel tudi tretjo nagrado na 53. literarnem natečaju Mladike v kategoriji proze, lani pa je na 52. literarnem natečaju Mladike osvojil prvo mesto v kategoriji poezije.

Franjo Frančič se je rodil leta 1958 v Ljubljani, kjer je tudi začel svojo pisateljsko pot, a je večji del svojega obsežnega opusa ustvaril v Istri, kjer kot samostojni kulturni delavec živi od leta 1987. Dvajset let je živel v Piranu in skoraj toliko let živi v Padni. Je pesnik in pisatelj, avtor več kot 50 knjig proze, poezije in dramatike, 16 knjig za otroke in 30 uprizorjenih radijskih iger, štirih uprizorjenih dramskih besedil, 30 njegovih knjig pa je prevedenih v deset tujih jezikov. Na literarnih natečajih je prejel veliko priznanj in nagrad. Leta 2017 je dobil Tartinijevo priznanje, ki ga Občina Piran podeljuje za umetniške dosežke.

»Frančič se uvršča med najbolj kritične avtorje svoje generacije. Njegova dela so osebno izpovedna. V njih brez dlake na jeziku obravnava socialne teme, ki velikokrat ostanejo zamolčane, in predstavi predvsem obrobne ljudi, ki jim je usoda obrnila hrbet. Romaneskne prvine prepleta z avtobiografskimi elementi, veristični slog pa z liričnim, v njegovi naraciji se prepleta realno življenje s sanjskim in hrepenenjskim,« so med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade člani komisije.