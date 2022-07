Pesniški večer v urbanem raju

Za rožnatim pročeljem mestne hiše v Ulici san Michele se skriva park, ki je očem naključnega sprehajalca zakrit. Ko pa družina Bianchi odpre vrata svojega doma in Studia 517 tudi ljubiteljem umetnosti in kulturnih izmenjav, se pred njimi odpre pogled na stoletna drevesa, cvetoče grme hortenzij in drugo rastlinje. Sredi tega presenetljivega urbanega raja se je v sredo zvečer poezija Marka Kravosa prepletala z ubranimi zvoki saksofona Piera Puricha. Predstavitev njegove dvojezične pesniške zbirke Cera matria, versi e bozzetti sta priredila društvi Tina Modotti in Slovenski klub ob radodarni pomoči družine Bianchi. Pod visokimi krošnjami se je zbralo okrog 60 ljudi. Knjigo Matični vosek, pesmi in beležke je tržaški pesnik napisal med prvim lockdownom leta 2020, izdala jo je Hiša poezije iz Ljubljane. Pred nekaj tedni pa je pri založbi MultiMedia iz Salerna (ki je nastala v sklopu tamkajšnje Hiše poezije) izšla opremljena tudi z italijanskimi prevodi – pravzaprav prepesnitvami – Patrizie Raveggi in bogato spremno besedo Sinana Gudževića. Toskanska prevajalka, ki je med italijanske bralce že ponesla na primer prozna dela Gorana Vojnovića, Vitomila Zupana in Dušana Šarotarja, se je tokrat mojstrsko spopadla s sodobno slovensko poezijo, je bilo slišati na večeru, ki sta ga ob avtorju sooblikovala Marija Mitrović in Gianluca Paciucci (napovedan nastop prevajalke je odpadel zaradi bolezni).

