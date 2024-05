Petje partizanskih pesmi odslej v slovenskem registru nesnovne kulturne dediščine

22. maja so bile v register nesnovne kulturne dediščine vpisane tri nove enote, med njimi tudi petje partizanskih pesmi, poročajo Primorske novice. Pobudnik in osnovni nosilec vpisa je Partizanski pevski zbor, v register pa je vpisan še Ženski pevski zbor Kombinat.

Kot so v utemeljitvi zapisali na Ministrstvu za kulturo, je umetniška dejavnost pevskih zborov in pevskih skupin kot izvajalk partizanskih pesmi ključna za ohranjanje partizanskega glasbenega izročila, pri čemer ne gre le za kulturo spominjanja, temveč tudi za poustvarjanje bogate skladateljske dediščine 20. stoletja.

Kot so še zapisali, so ob družbenopolitičnih spremembah v 90. letih 20. stoletja partizanske pesmi izgubile svoj pomen ter postale celo degradirana in marginalizirana glasbena dediščina. V začetku 21. stoletja pa so pevski zbori na novo odkrili sporočilni potencial partizanskih pesmi in jih začeli umeščati tudi v sodobne družbene in kulturne kontekste.

S tem so, kot poudarjajo na ministrstvu, na novo ovrednotili pomen zborovskega izvajanja partizanskih in drugih pesmi upora kot ohranjanja spominske in kulturne dediščine.

Pobudnik in osnovni nosilec vpisa je Partizanski pevski zbor (PPZ) iz vasi Planina pod Mirno goro nad Semičem, ki je 20. aprila letos slavil 80. obletnico ustanovitve. Poleg slednjega je v register vpisan še en nosilec, Ženski pevski zbor Kombinat, ki je pred dnevi navdušil tako na slovesnosti v Gabrovici kot tudi v Križankah, kjer so “kombinatke” nastopile ob boku legendarne punk skupine Niet. V PPZ so navedli še, da je v teku še en vpis in sicer MoPZ Slava Klavora Maribor.

»Za vse, ki nam je partizanska pesem in pesem upora blizu, je to velik dosežek, pa tudi odgovornost,« je v imenu PPZ zapisal pobudnik vpisa Jožef Roškar. »Z vpisom smo dosegli, da partizanska pesem ne bo pozabljena. Za to smo zaslužni vsi pevci, ki pojemo partizanske pesmi in se z mnogo odrekanja in truda udeležujemo pevskih vaj in nastopov, kjer partizansko pesem prenašamo širšemu občinstvu.« Partizanskemu pevskemu zboru bo sicer moč v živo prisluhniti 5. junija ob 20. uri v Cankarjevem domu, kjer bodo proslavili svoj jubilej.